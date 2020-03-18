Жертвами коронавируса стали более 400 человек

Всемирная организация здравоохранения обнародовала последние данные о распространении коронавируса COVID-19. Согласно официальной информации, за прошедшие сутки общее количество заболевших увеличилось на 11 тысяч, жертвами инфекции стали 475 человек.
Опасное заболевание обнаружено в восьми новых странах. В их числе оказалась Черногория – последнее европейское государство, в котором не было заразившихся, уточняет Life. Инфекцию подхватили две женщины, побывавшие в странах, охваченных эпидемией коронавируса.
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