Ближайшие недели: стало известно о сроке окончания эпидемии коронавируса

Первый сценарий предполагает, что эпидемия коронавируса будет распространяться. Соответственно, будет расти число зараженных и погибших. Однако рано или поздно эпидемия коронавируса достигнет пика и пойдет на спад.
Второй сценарий менее позитивный. Он предполагает распространение эпидемии коронавируса по всему миру.
Мясников почти на 100% уверен, что верным окажется первый сценарий. "Следующие 4 недели покажут", – цитирует телеграм-канал врача портал "Царьград".
Он напомнил об эпидемии антипичной пневмонии в 2002 году. Выяснилось, что геном нового коронавируса состоит на 70% из уже изученного – того самого, который вызвал вспышку пневмонии 18 лет назад.
Тогда эпидемия бушевала недолго. Начавшись в 2002 году, в том же она сошла на нет, унеся с собой 700 жизней. Логично предположить, что вспышка заболеваемости коронавирусом сойдет на нет уже в текущем году.
А пока вирус не думает сдавать позиции. На 4 февраля заразившихся – более 20 тысяч человек, умерли 425 человек, но более 600 заболевших выздоровели.
Россия закрыла границу с Китаем и прекратила железнодорожное сообщение. Ранее в нашей стране подтверждено два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших – граждане КНР. Они будут депортированы из России.
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