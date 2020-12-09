Онищенко не исключил ограничения на поездки по России в новогодние праздники

Бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы России Геннадий Онищенко предположил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заговорил о возможности локдауна, поскольку опасается ухудшения ситуации с коронавирусом из-за приближающихся праздников. Ведь многие россияне могут отправиться в новогоднее путешествие или просто уехать к родственникам, что усилит распространение инфекции.
Тем не менее, Онищенко не видит нужды в возвращении мартовских ограничений, когда граждане не могли передвигаться между субъектами России без пропуска и веской причины. Но и не исключил их введения. Он подчеркнул, что в регионах разная эпидемиологическая ситуация, а также климатические и этнокультурные особенности. Поэтому было бы правильно принимать индивидуальные решения для каждого из них.
Напомним, что в ходе конференции "Медицина и качество – 2020" министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что очаги коронавируса в России требуют введения ограничений на передвижение между субъектами страны и даже внутри них. Мурашко пояснил, что борьба с инфекцией силами одной лишь медицины пока не дает желаемых результатов, поэтому придется использовать механизмы локдаунов.
Вскоре после этого помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что своими высказываниями министр не призывал к введению нового локдауна, а его слова были вырваны из контекста. По словам Кузнецова, руководитель ведомства лишь привел в своем докладе некоторые меры, которые могут использоваться для сдерживания распространения вирусов.
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