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Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 28 тысяч

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 28 тысяч

Фото: Дмитрий ? огулин/ТАСС
Оперативный штаб опубликовал в понедельник свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны.
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За прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом россиян выросло на 28 142. Менее чем у половины инфицированных – 20,6% – нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 18 850 граждан, умерли 456 пациентов.

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На первом месте по числу новых случаев находится Москва. За минувший день в столице выявили 7 279 больных, госпитализировали 1 253 человека. В тяжелом состоянии находятся 468 московских пациентов.

Далее идет Санкт-Петербург с 3 741 инфицированным. Тройку замыкает Московская область, где обнаружили 1 315 новых случаев. Непростая ситуация также наблюдается в Нижегородской области и Республике Карелия.

С начала пандемии в России коронавирусом нового типа заразились 2,4 миллиона граждан. Победили коварную болезнь 1,9 миллиона человек. Жертвами инфекции стали 43,5 тысячи жителей страны.

Ранее в Минздраве подняли вопрос введения новых ограничений из-за COVID-19. В частности, власти рассматривают возможность ограничения перемещения россиян между регионами и внутри них.

Специалисты ожидают пик пандемии коронавируса в стране 21 или 22 декабря. В этот период количество одновременно болеющих россиян должно составить от 514 до 517 тысяч.

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Автор: 7 декабря 2020, 10:58 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

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