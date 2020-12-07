Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 28 тысяч

За прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом россиян выросло на 28 142. Менее чем у половины инфицированных – 20,6% – нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 18 850 граждан, умерли 456 пациентов.
На первом месте по числу новых случаев находится Москва. За минувший день в столице выявили 7 279 больных, госпитализировали 1 253 человека. В тяжелом состоянии находятся 468 московских пациентов.
Далее идет Санкт-Петербург с 3 741 инфицированным. Тройку замыкает Московская область, где обнаружили 1 315 новых случаев. Непростая ситуация также наблюдается в Нижегородской области и Республике Карелия.
С начала пандемии в России коронавирусом нового типа заразились 2,4 миллиона граждан. Победили коварную болезнь 1,9 миллиона человек. Жертвами инфекции стали 43,5 тысячи жителей страны.
Ранее в Минздраве подняли вопрос введения новых ограничений из-за COVID-19. В частности, власти рассматривают возможность ограничения перемещения россиян между регионами и внутри них.
Специалисты ожидают пик пандемии коронавируса в стране 21 или 22 декабря. В этот период количество одновременно болеющих россиян должно составить от 514 до 517 тысяч.
Популярные темы форума
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Важно ли женщине от кого рожать?
Я парень и я хочу накачать губы
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?