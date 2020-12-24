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Коронавирус
В Москве поставлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Москве поставлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Коронавирус в России продолжает набирать обороны. За сутки в нашей стране выявлено почти 30 тысяч заразившихся, из них 8 203 – в Москве. Опрошенные "Дни.ру" эксперты и врачи уверены: снизить темпы распространения инфекции и победить пандемию поможет массовая вакцинация. В столице уже готовы 70 прививочных пунктов.
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Антирекорды по заболеваемости COVID-19 в мире стали привычным явлением. Счет заразившихся идет на сотни тысяч в день. Коронавирус ведет себя как классическое ОРВИ, но тяжесть заболевания и смертность – гораздо выше.

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В Оперштабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что максимальное число выявленных случаев заражения в Москве приходится на середину недели. В столице тесты на COVID-19 делают в 60 лабораториях, загрузка которых неравномерна. Поэтому процент выявленных случаев каждый день может быть разным.

Понедельник и вторник традиционно являются "пиковыми" днями, а результаты Оперативный штаб получает через 48 часов – к середине недели. Аналогичные тенденции разброса по цифрам заразившихся отмечаются и в других мегаполисах, сопоставимых по численности населения с Москвой.

Несмотря на антирекорд 24 декабря, число выписанных из больниц растет. За последние сутки в столице госпитализировано 1 772 пациента с COVID-19, выписано – 1 858 человек.

При этом сезонные пики заболеваемости обычным гриппом в Москве приходятся на конец января – начало февраля. Очевидно, что ближайшие месяцы в плане ситуации с пандемией будут крайне непростые.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Надежды на то, что COVID-19 как и грипп является сезонным заболеванием, не оправдались. "Практика показала, что случаи заражения коронавирусом наблюдались в разных климатических условиях, а одинаково напряженная эпидемиологическая обстановка была во все времена года, – отметил в беседе с "Дни.ру" вирусолог Александр Бутенко. – Возьмите тропические страны – Бразилию и Индию – несмотря на теплый климат, обстановка там стабильно тяжелая. Были мнения, что вирус инактивируется в результате инсоляции. Но это не помешало указанным странам ставить новые антирекорды по заболеваемости".

Но помощь уже близко. В Москве с начала декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Привиться можно в 70 пунктах. Их количество будет увеличиваться.

В первую очередь вакцина стала доступна тем, кто контактирует с большим количеством людей – учителя, медики, социальные работники, работники транспорта, сферы услуг, журналисты и другие. Список будет расширяться.

Для вакцинации доступен препарат "Спутник V", разработанный в центре имени Гамалеи. Клинические исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали эффективность вакцины на уровне 95%.

Вакцина – один из важнейших способов побороть пандемию, отмечает Александр Бутенко.

"Спутник V" – абсолютно безопасная вакцина, во многих случаях прививка проходит без побочных эффектов, иногда – при очень незначительных реакциях. Я знаю лично многих людей, которые привились этой вакциной без всяких отрицательных ощущений", – рассказал вирусолог.

Пока другие города и страны еще пытаются создать систему вакцинации от коронавируса, Москва уже организовала возможность широкой и масштабной прививочной кампании для всех жителей. Пока вакцину можно сделать в 70 пунктах, но при необходимости власти города увеличат их количество в два раза.

Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС

Эксперты и врачи призывают всех, кто имеет право на прививку, сделать ее уже сейчас. "Чем быстрее будет масштабная вакцинация, тем быстрее получится преодолеть пандемию. Любая вакцинация, в том числе от гриппа, говорит о пользе этого мероприятия и дает хороший результат", – отметил в беседе с "Дни.ру" главный врач московской городской клинической больницы №67 Андрей Шкода.

Специалист уверен: если есть возможность сделать прививку сейчас, то откладывать на потом не стоит. "Я считаю абсолютно неразумным подход, когда люди говорят, что подождут и посмотрят на ход вакцинации, а потом, возможно, сами сделают прививку. Обратите внимание, как много людей в разных странах хотят привиться. А у нас такой подход. Для меня он не совсем объясним и понятен", – говорит Андрей Шкода.

"Я активный сторонник вакцинации. Я привился и считаю, что это нужно делать. А откладывание на потом может закончиться тем, что человек заболеет", – предупредил врач.

Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" отмечена Всемирной организацией здравоохранения. Успех российской разработки признали даже конкуренты.

Так, шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca подписала соглашение о совместных исследованиях с разработчиком "Спутник V". Таким образом, западная компания, чья вакцина показала эффективность в 70%, признала преимущество отечественной разработки.

"Спутник V" уже закупают многие страны. Накануне в Москву прибыл самолет, который доставит вакцину в Аргентину.

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Автор: 24 декабря 2020, 15:02

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