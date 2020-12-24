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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 декабря 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 декабря 2020 года

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Врачи и ученые опасаются, что новогодние мероприятия спровоцируют новый всплеск заболеваемости COVID-19. Масла в огонь пандемии также подлил новый, более заразный коронавируса, обнаруженный на днях в Великобритании.
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В связи с этим в Роспотребнадзоре разработали ряд рекомендаций по проведению праздничных торжеств. Их озвучила руководитель ведомства Анна Попова.

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Специалисты советуют организаторам проводить мероприятия на открытом воздухе, а не в помещении: это позволит снизить риск распространения инфекции среди участников. Владельцам катков и аттракционов советуют следить за соблюдением социальной дистанции между посетителями, а самим участникам торжеств напомнили о необходимости носить средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.

Ситуация с коронавирусом в Москве сегодня остаётся наиболее напряженной. В столице полным ходом идёт вакцинация населения, на которую власти города делают большую ставку. В мэрии сообщили, что при соблюдении темпов вакцинации столица сможет победить эпидемию COVID-19 уже к середине или концу весны 2021 года.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 756 586
  • Умерли – 10 613
  • Выздоровели – 582 772

Коронавирус в России

  • Заболели – 2 933 753
  • Умерли – 52 461
  • Выздоровели – 2 343 967

Коронавирус в мире

  • Заболели – 78 711 214
  • Умерли – 1 731 007
  • Выздоровели – 55 259 291

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Автор: 24 декабря 2020, 06:01

комментарии

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