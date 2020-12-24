Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 декабря 2020 года

В связи с этим в Роспотребнадзоре разработали ряд рекомендаций по проведению праздничных торжеств. Их озвучила руководитель ведомства Анна Попова.
Специалисты советуют организаторам проводить мероприятия на открытом воздухе, а не в помещении: это позволит снизить риск распространения инфекции среди участников. Владельцам катков и аттракционов советуют следить за соблюдением социальной дистанции между посетителями, а самим участникам торжеств напомнили о необходимости носить средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.
Ситуация с коронавирусом в Москве сегодня остаётся наиболее напряженной. В столице полным ходом идёт вакцинация населения, на которую власти города делают большую ставку. В мэрии сообщили, что при соблюдении темпов вакцинации столица сможет победить эпидемию COVID-19 уже к середине или концу весны 2021 года.
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