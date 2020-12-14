Путин обещал помочь учителям в период пандемии коронавируса в России

Так глава государства отреагировал на предложение из Барнаула. Там депутаты и представители бизнеса застраховали учителей за свой счет, чтобы поддержать в это нелегкое время.
Путин отметил, что риски при работе в коллективе во время коронавируса в России действительно возрастают, а в нашей стране почти 70% школ продолжают работу в штатном режиме, чтобы дети могли получать знания в привычном формате. Президент дал поручение правительству заняться этим вопросом, передает Пятый канал.
Также российский лидер поддержал предложение главы исполкома алтайского регионального отделения партии Дениса Голобородько. Депутат высказал инициативу вакцинировать учителей в числе первых от инфекции наряду с медиками.
Напомним, в начале декабря Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в России. Первыми препарат получают медики и учителя. Вакцина продолжает поступать в регионы.
Сделать прививку от коронавируса в России можно вакциной "Спутник V". В скором времени будет доступен препарат от новосибирского центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона". Как писали "Дни.ру", за последние сутки коронавирус в России выявлен у 27 328 человек.
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