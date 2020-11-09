"Не все воспользовались полномочиями": Мишустин разочарован ситуацией с коронавирусом в регионах

Михаил Мишустин по видеосвязи провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Во время совещания премьер-министр раскритиковал некоторых губернаторов, которые не предприняли должных мер по борьбе с распространением коронавируса.

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