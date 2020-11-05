В Москве вновь продлили дистанционный режим для школьников

Школьники старших классов будут учиться дома еще две недели – с 9 по 22 ноября. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, ситуация с распространением вируса стала обостряться в начале этой недели. Количество выявляемых больных и госпитализаций в городе резко выросло.
Собянин добавил, что многие дети уже хотят вернуться в классы. "Но на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", – написал он.
Отметим, что учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме уже три недели. За этот период доля школьников среди заразившихся в Москве уменьшилась вдвое.
Важную роль в стабилизации обстановки играет масочный режим. Жители столицы обязаны носить средства защиты в транспорте, магазине, аптеке, лифте, на парковке и других местах массового скопления людей.
Пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями власти Москвы просят оставаться дома до конца ноября. Выходить на улицу им можно только в случае крайней необходимости.
Также до конца месяца в Москве действует система чек-инов. При входе в ночное заведение горожане должны зарегистрировать свой номер телефона по СМС или QR-коду. В случае заражения одного из посетителей они получат уведомление.
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