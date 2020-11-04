Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 ноября 2020 года

Пока зараза шагает по планете, а разных странах предпринимаются новые ограничения и ведутся поиски борьбы с заболеванием. Тем более, исследования ученых предупреждают: недуг более коварен, чем многие предполагали.
Так, специалисты техасского университета выяснили, что выявленный в конце прошлого года тип коронавируса накапливает генетические мутации, делающие его более заразным и разрушительным для иммунной системы. Кроме того, известно, что пик заболеваемости коронавирусом в мире во многих странах еще не пройден.
Эксперты работают над созданием и испытаниями новых вакцин от коварной инфекции. В России в конце октября введен всеобщий масочный режим. Средства защиты необходимо носить в магазине, транспорте, на парковке и других местах массового скопления людей. В некоторых регионах страны система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку.
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