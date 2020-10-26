Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме

За время пандемии один депутат умер. Один находится в реанимации. Всего за последние месяцы COVID-19 переболел 91 парламентарий, сказал председатель нижней палаты.
Для борьбы с коронавирусом Дума перевела часть работы в дистанционный формат. Но полностью перейти на него невозможно: необходимо делать все, чтобы решения президента о поддержке граждан и экономики были законодательно обеспечены, отметил Володин.
По его словам, депутаты проходят лечение там, где им поставили диагноз. "Прихватила в Твери – на больничной койке в Твери, прихватила в Москве – значит, в Москве", – рассказал спикер.
Путин поблагодарил парламентариев за работу. Он отметил, что депутаты рассматривали сложные законопроекты, требующие хорошей подготовки..
"Работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись", – сказал глава государства.
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