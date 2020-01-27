У пассажира летевшего в Москву самолета заподозрили коронавирус

У пассажира лайнера, летевшего из Владивостока в Москву, заподозрили коронавирус. Самолет уже приземлился в столичном Шереметьеве.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, к самолету не подгоняют трапы. Работники воздушной гавани ждут решения врачей.
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