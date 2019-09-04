Как похудеть за две недели: Елена Малышева раскрыла главный секрет

По словам телезвезды, главный секрет заключается в дисциплине и дробном питании. Если придерживаться регулярно всех правил, то первые результаты можно будет увидеть уже через две недели.
"Питание – правильное, дробное, три-четыре раза в день с калорийностью примерно 1,2 тысячи килокалорий, и как можно больше двигательной активности", – утверждает эксперт.
Малышева отметила, что существует способствующий набору веса замкнутый круг. При уменьшении расхода энергии и снижении уровня гормонов повышаются гормоны аппетита и гормон стресса, сообщает РИА ФАН.
"Есть очень известный в научном мире график неизбежной прибавки в весе, которая идет у всех женщин без исключения", – подчеркнула Елена.
Она пояснила, что больше всего представительницы слабого пола склонны к набору веса во время беременности и климакса. Но не стоит бояться, ведь вернуться к прежнему весу вполне реально.
Отметим, лекция телеведущей и доктора медицинских наук прошла 2 сентября в павильоне "Здоровая Москва" в сквере "Надежда". По данным "Вечерней Москвы", ее посетили более 250 человек.
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