Откуда взялся рак: история возникновения страшной болезни
Следы этого недуга были обнаружены у древнеегипетских мумий, неандертальцев и даже на костях динозавров и звероящеров.
В 2001 году в тувинской "долине царей" археологи раскопали скифское захоронение мужчины и женщины высокого социального статуса. Они пролежали там более двух с половиной тысячелетий. Спустя шесть лет специалисты обратили внимание на микроскопические темные точки, покрывающие почти весь мужской скелет. Благодаря тщательному анализу было установлено, что это следы метастазов,
В 2013 году американские палеонтологи выявили рак кости на ребре неандертальца. Они нашли его в хорватской пещере Крапина. Его возраст примерно 120 тысяч лет.
Также, ученые нашли признаки онкологических заболеваний почти у сотни утконосых динозавров – гадрозавров, живших в меловой период. Это примерно 70 миллионов лет назад.
Самый древний на сегодняшний день рак диагностировали у горгонопсов – саблезубых звероящеров. Они обитали 255 миллионов лет назад. Исследователи разрезали одну из челюстей на мелкие части и увидели на корнях клыков необычные костяные пузырьки неправильной формы. Это были одонтомы – доброкачественные опухоли зубной ткани.
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