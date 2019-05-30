"Росатом" победит рак "убийцей метастазов"
Химический элемент радий-223 часто называют убийцей метастазов за способность накапливаться в костных тканях – там, где чаще всего возникают метастазы при различных видах рака. Он также считается перспективным для медицинских целей радионуклеидом, поскольку не требует связывания со сложными биологически активными молекулами. Он может использоваться в виде простого неорганического соединения – хлорида радия-223. Это сильно упрощает процесс создания препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями.
Входящий в научный дивизион "Росатома" Радиевый институт имени Хлопина организовал конкурс на право проведения доклинических исследований препарата на основе "убийцы метастазов" на моделях опухлевого роста животных. Цель этой работы – проверка эффективности раствора хлорида радия-223 при борьбе с опухолями у мышей, страдающих крайне агрессивным типом рака кожи – высокометастазирущей меланомой.
Кроме того, ученым предстоит изучить действие препарата на ранних этапах метастазирования опухоли у подопытных животных. По итогам этого исследования запланировано провести уже клинические испытания при лечении больных раком предстательной железы с метастазами в кости, передает РИА Новости.
Специалисты связывают качественный скачок в лечении большого числа онкологических заболеваний с возможностями адресной терапии, при которой используются так называемые альфа-излучающие радионуклеиды. В их число входит и радий-223.
Препарат на основе этого элемента уже используется для лечения метастазов в костях в таких странах, как Германия и США. В России подобного типа препаратов пока нет. Поэтому, отмечают эксперты, исследование и последующее создание лекарства на основе раствора хлорида радия-223 важно для сохранения фармацевтической безопасности страны.
Радиевый институт имени Хлопина был создан еще в 1922 году для получения препаратов радия. Он был центром, в котором зарождалась и крепла отечественная атомная наука и техника. Сейчас в институте ведутся исследования, связанные главным образом с проблемами атомной энергетики, радиоэкологии и получения изотопов. Он является одним из лидеров в этих направлениях не только в России, но и в мире.
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