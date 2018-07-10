Как защитить волосы от палящего солнца

Отправляясь в отпуск в
жаркие страны, мы в последнюю очередь думаем о том, чтобы защитить от палящего
солнца свои волосы. Нам кажется, что за время нашего отдыха волосы успеют
отдохнуть от будничных укладок, напитаются морскими минералами и приобретут
красивый чуть выгоревший оттенок.
К сожалению, наши волосы
не обладают естественной защитой от ультрафиолетового излучения. Солнечные лучи
способны повредить структуру волоса, сделать их сухими, ломкими и тусклыми. Как
этого избежать?
- Используйте шампуни и
бальзамы для волос, содержащие диметикон – это вещество обволакивает волос,
создавая вокруг него защитную оболочку;
- Волосы мойте регулярно –
особенно после посещения пляжа, вымывайте песчинки, морскую соль, пот и жир;
- Не ходите с мокрым пучком
волос, и вообще, старайтесь не завязывать волосы туго, чтобы избежать их повреждения;
- Перед тем, как окунуться
в бассейн, смочите волосы водой, не содержащей хлора, это позволит вашим
волосам впитать в себя значительно меньшее количество хлора в бассейне;
- Откажитесь на время
отпуска от плоек и утюжков – их использование усилит негативное влияние на
волосы;
- Не носите на жаре
металлические заколки, которые могут сильно нагреться на солнце и таким образом
навредить вашим волосам;
- Ешьте в больших
количествах фрукты и овощи, содержащие витамины A и B (абрикос, авокадо,
ежевика, дыня, киви, манго, апельсины, персики, арбуз, спаржа, брокколи,
морковь, капуста, горох, помидоры, тыква, шпинат, чеснок);
- Добавьте в свой рацион
капсулированный японский морской низкомолекулярный коллаген – он повышает
защитные свойства и помогает восстановить здоровье волос и кожи изнутри;
- Старайтесь не находиться
на открытом солнце в дневные часы – с 12 до 16 часов, а если это необходимо, не забывайте про головной убор;
- После возвращении с моря не
спешите бежать к стилисту – дайте волосам прийти в себя, акклиматизироваться.
Недели будет достаточно. У мастера постарайтесь действовать без фанатизма –
уберите длину 3-4 см, именно она, как правило, бывает больше всего повреждена;
- Для более быстрого
восстановления волос и кожи головы – рекомендуется делать маски из скваланового
масла. Это многофункциональное средство для увлажнения и питания, прекрасно
впитывается, увлажняет и питает и волосы, и кожу головы, не оставляя привычных
масляных следов.