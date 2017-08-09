Зубная паста оказалась смертельно опасной

В Великобритании 62-летний местный житель заболел редким неврологическим расстройством. Его причина оказалась в пасте для ухода за зубными протезами.

Первыми симптомами у мужчины были боль и онемение в ногах. Его состояние ухудшалось в течение шести месяцев.

Вскоре британцу пришлось использовать трость, а в итоге они и вовсе перестал ходить. В результате исследований врачи выявили у него поражение спинного мозга, вызванное острым недостатком меди в организме, передает Gizmodo.

Известно, что дефицит этого металла вредит костям, кровеносным сосудам, иммунной системе, способствуя также потере тонкого моторного контроля конечностей. Более того, в тяжелых случаях это может привести к смерти.

По данным специалистов, причиной недостатка меди у британца стало избыточное содержание в его организме цинка. Несмотря на то, что цинк является важным для человека микроэлементом, он может нарушать химический баланс в клетках, поскольку связывается с теми же рецепторами, что ионы меди.

Мужчина использовал в неделю по три-четыре тюбика пасты с цинком для ухода за зубными протезами. Это и вызвало интоксикацию. Введение в организм меди остановило развитие заболевания, но теперь британец прикован к инвалидной коляске.

Напомним, ранее европейские гастроэнтерологи предупредили об опасности пищевого красителя E171 (диоксида титана), содержащегося, в частности, в большинстве зубных паст и жвачках. По мнению ученых, диоксид титана может быть канцерогеном, способным спровоцировать возникновение и развитие злокачественной опухоли.