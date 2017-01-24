В зубной пасте и жвачке нашли смертельно опасный компонент

Синтетические добавки, используемые при изготовлении продуктов питания, открыли для пищевой промышленности много новых горизонтов. Однако ученые продолжают выявлять негативное влияние искусственных веществ на организм человека.

Европейские гастроэнтерологи предупредили об опасности пищевого красителя E171 (диоксида титана), содержащегося, в частности, в большинстве зубных паст и жвачках. Соответствующее исследование ученых из Франции и Люксембурга опубликовано в журнале Scientific Reports, сообщает The Independent.

По мнению ученых, диоксид титана может быть канцерогеном, способным спровоцировать возникновение и развитие злокачественной опухоли. В ходе экспериментов с крысами исследователям удалось установить, что у грызунов, которым в течение 100 суток давали воду с E171 в порциях, аналогичных потребляемым людьми, на 40% чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.

Между тем ученые не дают однозначного ответа на вопрос, распространяется ли угроза на людей, однако не исключили этого. Однако исследование европейских гастроэнтерологов стало причиной того, что правительство Франции распорядилось провести широкомасштабное расследование, посвященное безопасности и целесообразности использования в пищевой промышленности E171, сообщает "Лента.ру".

Напомним, что химическое соединение E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. При изготовлении продуктов питания оно обычно используется в качестве отбеливающего средства. Чаще всего его можно встретить в кондитерских изделиях, в частности, печенье и жевательной резинке, а также в составе косметической продукции – зубных пастах и солнцезащитных кремах.

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