Медики научились лечить рак золотом

Британские ученые выявили неожиданные химические свойства у золота. Как выяснилось, этот металл может помочь в лечении рака.

Эдинбургский ученый Асир Унчити-Брочета рассказал, что он вместе с коллегами разработал новый, более безопасный для организма метод химиотерапии. По его словам, частицы золота могут запускать процессы разрушения раковых клеток внутри опухоли. "Использование устройств с подобной технологией в будущем снизят вред побочных эффектов для всего остального организма", – пояснил исследователь.

Специалисты экспериментальным путем обнаружили, что внутри живого организма золото не только ускоряет многие химические реакции, но и инициирует процесс распада сложных органических молекул. Ученые проверили воздействие частиц драгоценного металла на раковые клетки, запуская процесс химиотерапии лишь в тех местах, где находились атомы золота. Как выяснилось, в таких условиях опухоль разрушается более активно, чем при традиционном лечении, передает Angewandte Chemie.

"Исследования, подобные этому, имеют мощный потенциал в лечении рака и снижении побочных эффектов. В целом, оно поможет в развитии лечения рака мозга и других трудноизлечимых опухолей", – пояснила исследователь Аина Маккарти. "Теперь нам нужно проверить, безопасен ли этот метод для людей, каковы его краткосрочные и долгосрочные эффекты", – добавила она.

Примечательно, что слова Асира Унчити-Брочета об уникальности выявленных ими свойств золота, вероятно, не соответствуют действительности. Еще в мае 2017 года сотрудники химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова синтезировали уникальные фталоцианиновые и нафталоцианиновые комплексы, в состав которых входит драгоценный металл. "Исследование фотофизических свойств гибридных структур на основе наночастиц золота и фталоцианинов представляет значительный практический интерес, поскольку подобные структуры могут применяться в фотодинамической терапии онкологических заболеваний", – сообщили тогда в пресс-службе университета.

Напомним, ранее ученые выяснили, что заболевания мягких тканей, окружающих зуб, могут быть причиной различных форм рака, – в частности, опухолей пищевода, полости рта и молочной железы. Как выяснилось, у курящих риск развития злокачественных опухолей выше.

