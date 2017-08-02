Алкоголь защищает от старческого слабоумия

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что умеренное употребление алкоголя связано с пониженным риском получить старческую деменцию и болезнь Альцгеймера. Однако такой благотворный эффект алкоголь оказывает лишь на лиц европейского происхождения.

Исследователи на протяжении 25 лет наблюдали за группой из 1,4 тысячи людей преклонного возраста. Выяснилось, что ежедневное употребление 100−150 миллилитров вина или бокала пива в два-три раза снижает риск развития у человека болезни Альцгеймера и прочих проблем мозга.

"Употребление алкоголя не только продлевает жизнь, но и увеличивает шансы остаться в ясном уме в преклонные годы", – цитирует ученых Journal of Alzheimer’s Disease. Ученые пояснили, что умеренно и достаточно пьющие люди чаще доживают до 85 лет без деменции и других когнитивных нарушений.

Вместе с тем, специалисты сообщают, что далеко не всем жителям Земли нужно пить спиртное в профилактических целях. Прежде всего, подчеркивается, что речь идет только о легких спиртных напитках. Кроме того, такая рекомендация хороша только для тех, у кого нет проблем со здоровьем, в том числе у не имеющих тяги к алкоголю.

Тем же, у кого склонность к пьянству заложена генетически, такая мера принесет лишь вред. Ученые уже не первый раз пытаются доказать пользу алкоголя. Некоторые из них, например, уверяют, что вино снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и спасает от ожирения.

Напомним, ранее эксперимент, проведенный американскими медиками, показал, что долговременное употребление алкоголя в больших количествах приводит к преждевременному старению артерий. В свою очередь сотрудники Университета штата Виктория в Австралии установили, что ежедневное употребление 0,5 литра пива повышает риск развития рака простаты на 23%.