Алкоголь защищает от старческого слабоумия
Исследователи на протяжении 25 лет наблюдали за группой из 1,4 тысячи людей преклонного возраста. Выяснилось, что ежедневное употребление 100−150 миллилитров вина или бокала пива в два-три раза снижает риск развития у человека болезни Альцгеймера и прочих проблем мозга.
"Употребление алкоголя не только продлевает жизнь, но и увеличивает шансы остаться в ясном уме в преклонные годы", – цитирует ученых Journal of Alzheimer’s Disease. Ученые пояснили, что умеренно и достаточно пьющие люди чаще доживают до 85 лет без деменции и других когнитивных нарушений.
Вместе с тем, специалисты сообщают, что далеко не всем жителям Земли нужно пить спиртное в профилактических целях. Прежде всего, подчеркивается, что речь идет только о легких спиртных напитках. Кроме того, такая рекомендация хороша только для тех, у кого нет проблем со здоровьем, в том числе у не имеющих тяги к алкоголю.
Тем же, у кого склонность к пьянству заложена генетически, такая мера принесет лишь вред. Ученые уже не первый раз пытаются доказать пользу алкоголя. Некоторые из них, например, уверяют, что вино снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и спасает от ожирения.
Напомним, ранее эксперимент, проведенный американскими медиками, показал, что долговременное употребление алкоголя в больших количествах приводит к преждевременному старению артерий. В свою очередь сотрудники Университета штата Виктория в Австралии установили, что ежедневное употребление 0,5 литра пива повышает риск развития рака простаты на 23%.
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