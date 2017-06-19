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Lifestyle

Как стать звездой караоке с помощью алкоголя

Фото: Erika Goldring/Gettyimages.ru
Вы замечали, что слегка подвыпившие люди прекрасно поют в караоке и, порой, ведут себя на сцене как профессиональные артисты. Оказывается, занятия вокалом – тот редкий случай, когда алкоголь не то что не запрещен, а наоборот – в умеренных дозах рекомендуется к употреблению.
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О влиянии спиртных напитков на наш голос рассказывает основатель школы вокала, педагог, автор уникальной методики по ускоренной постановке голоса Жанна Серопян.

Почему мы пьем, чтобы петь

Всем известно, что алкоголь вреден для здоровья. Однако есть случаи, когда его употребление может принести пользу: например, для хорошего вокала – конечно, если пить в меру. Шуточное утверждение "без бокала нет вокала" возникло не на пустом месте. Опыт многих поколений подтверждает, что пара бокалов помогает запеть даже самым стеснительным людям – несмотря на то, что им в детстве наступил медведь на ухо. Конечно, речь в данном случае идет о временном избавлении от собственных комплексов и страхов, а не о раскрытии голоса.

И все-таки алкоголь оказывает положительное влияние на вокальные способности:

  • Разогревает связки. Самым эффективным в этом плане считается коньяк (некоторые артисты рекомендуют пить его с медом или добавлять в чашечку кофе). Если принять 50 г коньяка за 10-15 минут до выступления, вы минимизируете риск сорвать или посадить голос. Важный момент: приняв спиртное, тот небольшой период времени до выхода к микрофону не рекомендуется разговаривать.
  • Раскрепощает морально. Алкоголь помогает избавиться от тревоги и страха, вызывает состояние эйфории. Это происходит за счет растормаживания нервной системы и усиления концентрации в организме гормона радости серотонина.
  • Помогает взбодриться. Если вы чувствуете упадок сил перед концертом, небольшая порция алкоголя поможет ускорить обменные процессы, повысив выработку энергии.

Опасные последствия переизбытка спиртного

Несмотря на положительный эффект, злоупотреблять алкоголем все же не стоит: в больших дозах он опасен для голоса.

Фото: GLOBAL LOOK press/m11

Последствия, которые ждут "увлекшегося" горячительными напитками вокалиста:

  • Снижение концентрации. При этом исполнитель рискует не только неэтично повести себя на сцене, но и спеть "мимо". Переизбыток алкоголя ухудшает способность воспринимать звуки на слух, поэтому подвыпившие артисты часто фальшивят, даже не замечая этого.
  • Повреждение голосовых связок. Первичное действие алкоголя – согревающее. К горлу усиливается приток крови, разогревая связки, благодаря чему голос льется легко и без напряжения. Однако в таком состоянии исполнителю практически нереально контролировать силу пения, в результате чего возрастает риск нагрузить связки слишком активно. Неприятные последствия не заставят долго ждать. Уже на утро станет понятно, что голос сорван, и вы можете только шептать или хрипеть. Но самым опасным является не это, а то, что ненормированные нагрузки на связки – тем более у исполнителя, не имеющего профессиональных вокальных навыков, – могут вызвать несмыкание и возникновение узелков.
  • Усиленная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Пение – это физическое действие. Даже если вы просто стоите и не жестикулируете, во время вокала задействовано много мышц – что уж говорить о концерте, на котором артист бегает и прыгает по сцене. Если добавить к этому еще и алкоголь – велик риск в итоге заработать проблемы с сердцем. Просто представьте, что вы в пьяном виде решили пробежать кросс. Как вы будете себя чувствовать на финише (если, конечно, удастся до него доползти)? Именно, просто ужасно! 
19 июня 2017, 13:38

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