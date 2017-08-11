Семь главных причин развития рака

Вредные привычки названы учеными причинами возникновения злокаченственных опухолей. Так, курение ведет к раку легких, пьянство – к раку печени и поджелудочной железы.

"Существует 200 различных типов рака. Заболевание может поражать кости, органы, кожу, грудь, мозг, кишечник, мочевой пузырь, рот, печень и даже кровь. По сути рак – это когда клетки под влиянием генетических изменений начинают бесконтрольно делиться. Риск развития рака зависит от сочетания генетики, окружающей среды и образа жизни", – указывает в своей статье издание Express.

Так, наиболее опасная привычка, по мнению ученых – курение. Оно увеличивает риск по меньшей мере 14 раковых заболеваний, включая рак легких и резко увеличивает риск сердечных заболеваний. Также увеличивается риск рака гортани, пищевода, рака ротовой полости, рака мочевого пузыря, рака поджелудочной железы, рака почки, рака печени, кишечника, шейки матки и рака яичников, а также некоторых видов лейкемии.

Злоупотребление алкоголем, в свою очередь, ведет к развитию рака печени и поджелудочной железы. В тройку опаснейших факторов риска входит избыточный вес, негативно влияющий на работу клеток. Опасно и неверное питание: в ходе исследований было доказано, что чрезмерное употребление красного мяса повышает риск развития рака кишечника, а пересоленная еда может вызвать рак желудка.

Опасно проводить много времени под прямым солнечным светом или в солярии: ультрафиолет разрушает ДНК кожи. Кроме того, неверный ораз мышления и неправильные жизненные установки могут привести к депрессии, а от нее до онкологии рукой подать. Установлено, что депрессия негативно влияет на уровень гормонов и работу внутренних органов.

Седьмым из главных факторов развития рака учёные называют инфекции, в частности, отдельные виды папилломавирусов человека. В этой связи ученые призывают отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни и не поддаваться унынию.