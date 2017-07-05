Зубная паста оказалась опасной для человека

Ученые из Бирмингемского университета и Исследовательского парка Норвича пришли к выводу, что триклозан способен вызывать мутацию микроорганизмов. Это значит, что использование большинства дезинфицирующих средств,способствует развитию новых бактерий.

Триклозан – мощное синтетическое антибактериальное средство , которое широко применяется при производстве средств гигиены и косметике. Есть он в зубной пасте, в мыле, в составе дезодорантов и кремов. Новое исследование доказало, что это вещество при частом употреблении человеком, делает бактерии устойчивыми к антибиотикам , в частности к хинолонам .

В последние годы хинолоны наиболее динамично развивающаяся группа антибиотиков.Они используются для лечения инфекций мочевых путей, синусита, бронхита и пневмонии. К ним относятся: налидиксовая кислота, ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин.

Исследователи, изучавшие желудочные бактирии E. coli , обнаружили, что триклозан может вызвать устойчивость к антибиотикам через явление, известное как "перекрестная резистентность". Она останавливает ДНК от репликации, что приводит к прекращению деления бактерий и их умиранию. Доказано, что бактерии способны rпротивостоять атаке хинолонов, развивая новые мутации.





Марк Уэббер, руководивший исследованиями считает, что главное"беспокойство заключается в том, что воздействие триклозана может стимулировать рост резистентных к антибиотикам штаммов. Мы обнаружили, что это может произойти у E. coli. Поскольку у нас заканчиваются эффективные препараты, понимание того, как возникает резистентность к антибиотикам и при каких условиях это происходит, имеет решающее значение".

Соавтор ученого Лаура Пиддок уверена, что :"учитывая распространенность триклозана и других противомикробных препаратов в окружающей среде, необходимо более глубокое понимание воздействия, которое они могут оказывать на бактерии, и того, как воздействие этих противомикробных препаратов может влиять на выбор и распространение клинически значимой устойчивости к антибиотикам".

Всевозможные исследования и эксперименты по воздействию триклозана на человека проводятся уже более пятидесяти лет. Один из опытов показал, что у мышей, которым вводили это вещество, наблюдались различные опухоли и новообразования чаще, чем у других особей, которые не участвовали в эксперименте. Было замечено, что триклозан в организме имитирует эстроген и тем самым нарушает гормональный фон, что приводит к различным раковым заболеваниям. В ряде стран, в том числе в Соединенных Штатах, использование триклозана в антибактериальном мыле запрещено. В России на данный момент все средства находятся в свободном доступе.





Ученые доказали, что дети, выросшие в окружающей среде с частым использованием химических антибактериальных, дезинфицирующих продуктов, имеет более слабый иммунитет, страдают от аллергий, астмы и заболеваний иммунной системы. Человеческому организму, как бы странно это не звучало, необходима натуральная "грязь", бактерии, грибы, вирусы, чтобы "натренировать" свой иммунитет и реже болеть. Мы – часть природы и защищаться от нее с помощью химии не стоит.