Укусы клещей признали полезными для сердца
Белок, о котором идет речь, способен воздействовать на хемокины. Эти сигнальные молекулы, образующиеся во время болезни, притягивают клетки, которые вызывают воспаление. Если их нейтрализовать, этого можно избежать.
В зависимости от разновидности клещей, их слюна содержит до трех тысяч белков. В частности, эвазины позволяют паразитам по восемь-десять оставаться незамеченными, питаясь кровью животных, сообщает "Газета.ru".
При миокардите, сердечном приступе или инфаркте хемокины запускают воспалительный процесс. Попадая в организм, белок блокирует их выработку и предотвращает такое развитие событий, пояснили ученые.
"Результаты последнего исследования дают возможность использовать особенности питания клещей для создания препарата, способного спасти жизнь пациента", – заявил профессор Шоумо Бхаттачарья. По его словам, их можно использовать также в борьбе с инсультом, панкреатитом и артритом.
"Эти маленькие создания хранят секрет лечения целого спектра болезней", – уверен профессор Джереми Пирсон. Он подчеркнул, что слюна клещей является интересным предметом для изучения.
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