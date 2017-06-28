Ученые открыли способ регенерации сердца
Эти простейшие организмы распространены на атлантическом и тихоокеанском побережье Северной Америки, а также на юго-восточном побережье Англии. Длина их тел не превышает шести сантиметров.
Беспозвоночные стали модельным объектом для изучения процессов развития многоклеточных типа стрекающих и их молекулярной биологии. Одна из характерных особенностей морских анемон — регенерация тканей, сообщает ScienceAlert.
Специалисты изучили механизм, лежащий в основе формирования мышечной массы актиний. Когда у них образуются два основных пласта тела (эктодерма и эндодерма), сигнальные молекулы влияют на активность определенных генов, в том числе оказывающих воздействие на мускульные клетки.
Этот механизм позволяет морским анемонам восстанавливать мышечную ткань на протяжении всей жизни. Ученые полагают, что смогут активировать процессы регенерации в человеческом сердце с помощью сигнальных молекул подобно тому, как это происходит у актиний.
Естественная регенерация ограничена очень медленной заменой клеток сердечной мышцы. Этого недостаточно для борьбы с болезнью. Любые отклонения в функции нашего сердца не проходят бесследно для здоровья и способствуют накоплению рубцовой ткани.
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