Ученые объяснили нежелание человека рано просыпаться

Американские и турецкие генетики нашли одну из причин того, что многие люди не любят рано просыпаться. Оказалось, на привычку ко сну влияют гены.

Специалисты возложили ответственность за время для сна на мутации в гене CRY1, связанный с регуляцией циркадных ритмов. Проблемы со сном из-за генной мутации возникают примерно у 1,3% европейцев (кроме финнов). К таким выводам ученые пришли, проанализировав геном человека и пяти его близких родственников, имеющих расстройства сна, сообщает Lenta.ru.

Эти результаты подтвердило исследование, проведенное в шести турецких семьях, у 39 членов которых выявили мутации CRY1. У всех периоды сна были сдвинуты на два-четыре часа вперед, а у некоторых вовсе не наблюдалось закономерности во времени отхода ко сну.

Генетики порекомендовали людям с мутациями в CRY1 придерживаться режима, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах. При его соблюдении отмечается улучшение самочувствия.

Ранее ученые сообщили, что спать без одежды полезно для здоровья. По их словам, это способствует фертильности, снижению веса, а также профилактике инфекций в интимной зоне. Также не следует проводить ночь в душном помещении: это чревато сокращением глубокой фазы сна и постоянными его нарушениями.