Россия вошла в топ стран по смертности от курения

Согласно результатам международного исследования, Россия оказалась на четвертом месте по количеству курильщиков и смертей, связанных с курением. Так, в 2015 году эта пагубная привычка стала причиной гибели 283 тысячи человек в нашей стране.

Оказалось, что в России курят свыше восьми миллионов женщин, то есть 12% всех жительниц страны. Страдающих от этой вредной зависимости представителей сильного пола в нашей стране намного больше – почти 25 миллионов (38% мужского населения).

Среди молодежи ситуация сложилась следующим образом. Так, по распространенности пагубной привычки в возрастной группе 15-19 лет Россия – на девятом месте: курят 11,8% девушек и 22,4% юношей, сообщает The Lancet.

Примечательно, что рейтинг самых курящих возглавили азиатские страны. Среди них – Китай, Индия и Индонезия, жители которых регулярно курят сигареты и трубки.

По числу дымящих женщин лидируют Гренландия, Болгариия, Греция, Черногория, Хорватия и Македония. Там с сигаретой не расстаются почти 28% представительниц прекрасного пола.

Больше всего смертей среди никотинозависимых – в Китае. На втором месте по числу умерших от табакокурения оказалась Индия. За ней следуют США.

Ученые подсчитали, что на планете проживает миллиард никотинозависимых людей. В 2015 году на заболевания, связанные с курением, пришлось более 11% всех смертей в мире.

Напомним, в Минздраве России разрабатывается антитабачная концепция на 2017-2022 годы. Она должна создать достойные условия жизни и для некурящих, и для курильщиков. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект, распространяющий ограничения на обращение, потребление и использование вейпов.