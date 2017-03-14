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Раскрыт секрет "заразного" почесывания

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Ученые доказали, что желание почесаться или зевнуть при виде того, как это делает кто-то другой, коренится глубоко в физиологии нашей нервной системы. Это состояние они назвали феноменом "социальной заразности".

Продолжение: Почему у пенсионеров отказывают почки
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Ученые Вашингтонского университета (США) провели эксперимент с лабораторными мышами. Его результаты показали, что навязчивое желание почесаться вслед за остальными объясняется непроизвольным выделением белковых сигналов, по вине которых наша кожа начинает чувствовать раздражение.

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Грызунов поместили в клетку с телеэкраном, на котором демонстрировалось видео с чешущимися животными. Уже через несколько минут у подопытных возникло желание почесаться, сообщает журнал Science.

В результате исследования выяснилось, что во время показа чешущейся мыши в мозге подопытного грызуна активировались нейроны супрахиазматического ядра в передней части гипоталамуса. При этом выделялся особый гормон под названием гастрин-высвобождающий пептид (GRP), который воспринимается спинным мозгом как команда к чесанию.

Исследователи искусственно подавляли этот механизм на разных этапах действия, от выделения GRP и до его связей с рецепторами. Тем самым они показали, что при этом чесание действительно перестает быть таким "заразным".

Ранее ученые выяснили, почему люди приходят в бешенство из-за чавканья, а также из-за скрипа мела по доске или царапанья вилкой по тарелке. Неврологическое заболевание под названием мисофония (то есть "отвращение к звукам") давно вызывало интерес у исследователей, однако до сих пор его природа так и не была установлена. 

Как писали Dni.ru, исследование американских ученых показало, что раздражение от чавканья и других бытовых звуков связано с повышенной активностью определенной зоны мозга, отвечающей за эмоции и управление ими. Кроме того, во время прослушивания бытовых звуков мисофоники испытывают сильнейший стресс – частота пульса и сердечных сокращений у них резко повышается.

Автор: Людмила Фоканова14 марта 2017, 19:00

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