Какой напиток поможет стать секс-гигантом

Американские ученые открыли необычное свойство шампанского. Оказывается, оно может помочь сделать интимные отношения более яркими и страстными.

По мнению специалистов, игристый напиток положительно влияет на продолжительность мужской эрекции. Кроме того, шампанское полезно при борьбе со слабоумием и кардиологической патологией.

Вместе с тем исследователи заметили, что позитивный эффект от употребления напитка будет только в том случае, если человек не выпьет его слишком много, сообщает портал From Ua. Более ранние научные работы также выявили положительный эффект шампанского в небольших дозах.

Напомним, что специалисты из Университета Ридинга (Великобритания), изучив свойства игристых вин и их влияние на организм человека, пришли к выводу, что умеренное употребление шампанского может помочь активизировать работу мозга и улучшить память. Однако для этих целей подойдут только вина, сделанные на основе экстракта винограда "пино-нуар" и "пино-минье". Предварительные испытания были проведены на грызунах.

Как писали Dni.Ru, ученые признали пиво полезным для мужчин. По мнению американских сексологов, несколько бокалов пива, выпитые перед сексом, будут способствовать задержке оргазма, повышению либидо и большей сексуальной выносливости.