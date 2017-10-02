Частый секс снижает риск смерти мужчин

Шведские ученые установили, что секс тесно связан с продолжительностью жизни. Оказалось, что чем чаще интимная близость, тем надежнее человек защищен от преждевременной смерти.

По данным специалистов, чем чаще мужчины занимаются сексом, тем ниже риск развития у них инфарктов и инсультов – главных виновников преждевременной смерти. Согласно результатам исследования, любители чувственных удовольствий в два раза реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, ученые доказали пользу секса в борьбе организма с канцерогенами. Таким образом, интимная близость – еще и отличное средство профилактики онкологических заболеваний, сообщает портал Online Library.

Занятия любовью положительно влияют и на здоровье женщин. Так, частый секс замедляет старение кожи, снижает уровень холестерина в крови, а также предотвращает развитие анемии и рака груди.

Ранее ученые установили, что в процессе шопинга у человека стимулируются те же центры удовольствия, что и во время секса. Специалисты считают, что процесс покупок – отличное средство против апатии и депрессии.