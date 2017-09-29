Женщины отказываются от секса из-за болей в тазу

Британские ученые установили, что многие современные женщины страдают от болей в тазовой области. Эта проблема приводит к тому, что они начинают избегать как сексуальных, так и эмоциональных отношений с партнером.

Специалисты обратили внимание на то, что стрессы и быстрый темп жизни сказываются на физическом здоровье многих женщин. При этом оказалось, что чаще всего слабый пол страдает не из-за привычных зажимов в области шеи и спины, а из-за болей в тазовой области, передает Daily Mail.

Медики считают, что так проявляется реакция женщин на стресс. Как объясняют врачи, негативные переживания вызывают рефлекторное сжатие тазовых мышц, в результате чего нарушается кровоснабжение этой части тела. В результате в мышцах накапливается молочная кислота, которая вызывает обширные боли в области таза.

Кроме того, на этом фоне у многих женщин появляются и различные другие недуги – запоры, цистит и так далее. Мучительные боли в тазу мешают дамам наслаждаться сексом, в результате чего их либидо снижается и они отказываются от интимной близости. Как отмечает физиотерапевт Кейти Манн, ежегодно с подобной проблемой к ней обращаются более 400 женщин.

Отказ от секса также приводит и к эмоциональному отчуждению в отношениях. Как отмечает эксперт, женщины начинают избегать объятий и поцелуев мужчины, опасаясь, что за этим последует секс.

Медики считают, что хорошим решением этой проблемы могут быть сеансы физиотерапии. Процедура не только снимает мышечное напряжение в тазу, но и возвращает гармонию в отношения.