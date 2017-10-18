В Европе подтвердили безопасность белого асбеста

В Испании обнародованы данные резонансного исследования. Согласно выводам ученых, хризотил-асбест безопасен.

Первое в истории страны исследование проводили для того, чтобы проанализировать содержание асбеста в легких человека. Специалисты сформировали три группы, общей численностью 38 человек. В группе А состояли пять пациентов, никогда не имевших заболеваний легких, в группу В зачислили 20 работников судоверфей, контактировавших с разными типами асбеста, в группу С были определены 13 человек, больных раком легких.

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Образцы легочных тканей ученые проанализировали с помощью сканирующего электронного микроскопа и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Исследование подтвердило, что в отличие от амфиболового асбеста, волокна хризотилового асбеста даже в случае попадания в легкие свободно выходят из организма, не вызывая никаких последствий. Хризотил-асбест (или белый асбест) традиционно используется в странах СНГ и Восточной Европы.

После анализа результатов исследовательская группа во главе с доктором Веласко-Гарсиа из отделения Пульмонологии Университетской больницы Vall d'Hebron отметила, что "поразительным является сохранение в легких исключительно амфиболов, что говорит о том, что хризотил удаляется в процессе дыхания".

Ученые отмечают, что результаты исследования не согласуются с опубликованными данными о том, что в легких пациентов, больных мезотелиомой, в подавляющем большинстве случаев встречаются волокна амфибола, несмотря на то, что наиболее часто используемым типом асбеста является хризотил.





Зато исследование испанских специалистов подтверждает данные другого аналогичного исследования группы британских ученых, проведенном в 2016 году под названием "Мезотелиома и риск развития рака легких в отношении к профессиональным заболеваниям". Его выводы во многом повторяют результаты исследования, проведенного в Испании: в образцах легких 133 пациентов, умерших от мезотелиомы и 266 пациентов от рака легких в 98% процентов случаев были обнаружены только амфиболовые асбесты (крокидолит и амозит).

Авторы подчеркивают, что с 1954 года до момента его полного запрета, Великобритания импортировала пять миллионов тонн асбеста, 89% которого приходился на хризотил, 9% на амозит и 2% на крокидолит. Исследование показывает, что, несмотря на небольшой объем использования амфиболов, именно этот вид асбеста является основной причиной асбестообусловленной заболеваемости в Великобритании.

Публикация данных испанских ученых серьезно меняет представление об опасности различных видов асбеста и может изменить отношение к хризотилу. Исследование может способствовать пересмотру регулирования использования асбеста в тех странах, где он был запрещен на основе данных о его безопасности для человека.

Хризотил-асбест широко используется при производстве шифера, труб, огнезащитных покрытий, тормозных колодок. Благодаря уникальным свойствам и волокнистому строению изделия на основе минерала отличаются доступной ценой, огнеупорностью и износостойкостью.