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Экономика

Россия отвоевала право на использование асбеста

Участники конференции сторон Роттердамской конвенции отклонили предложение признать хризотиловый асбест особо опасным веществом. Россия, как и другие государства, где он производится, продолжает бороться за право добычи, использования и экспорта асбеста.
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Россию на заседании сторон конвенции в Женеве представляли сразу пять министерств и ведомств – МИД, Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Роспотребнадзор. Позиция России основана на положениях Конвенции Международной организации труда 1986 года №162 "Об охране труда при использовании асбеста".

В этом документе отмечено, что соблюдение требований конвенции и осуществление комплекса мер по контролю за использованием хризотилового асбеста и изделий на его основе гарантирует безопасность его применения для людей и окружающей среды. Одним из основных аргументов подобной убежденности является то, что волокна хризотила легко растворяются в биологических средах и выводятся из легких в короткие сроки.

Не менее важным, а может быть, и более принципиальным для России был вопрос внесения поправок в процедуру голосования. Несколько африканских стран предприняли попытку изменить основополагающие правила работы конвенции, заменить принцип принятия решений посредством консенсуса на принцип большинства. Представители от Европейского союза, Австралии и некоторых других стран поддержали это предложение, несмотря на то что даже в самом Африканском регионе многие страны категорически высказались против таких подходов и выступили за сохранение принципа консенсуса.

Фото: instagram.com/stroydom_ural

Тем не менее, важная процедура была сохранена – конференция сторон продолжит принимать свои решения о включении веществ в Приложение III на основе консенсуса. Российская делегация решительно и аргументированно возразила против принятия поправки. Также против высказались представители еще 15 стран, в числе которых были США, Китай, Индия, Судан, Иран, Куба, ЮАР, что не позволило принять решение, ущемляющее права суверенных стран.

"Конструктивная и взвешенная позиция правительства России, налаженная координация и взаимодействие отраслевых министерств позволяют доносить здравый смысл на международных площадках. Результатом такой работы по Роттердамской конвенции стала не только стабилизация отрасли, но и открывающиеся перспективы для развития предприятий и наращивания объемов производства", – отметил исполнительный директор НО "Хризотиловая ассоциация" Владимир Галицын.

Против включения минерала в "запретительный" список в текущем году выступили семь стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Индия, Зимбабве и Сирия. Основной аргумент – отсутствие убедительного научного обоснования опасности минерала.

Вопрос об использовании асбеста поднимается с 1980-х годов, когда мир столкнулся с последствиями неконтролируемого применения амфиболовых асбестов, которые в послевоенные годы широко использовались в странах Западной Европы. Как оказалось, несоблюдение требований безопасности, необходимых в работе с "пыльными" веществами, зачастую приводило к развитию различных заболеваний у людей, длительное время контактирующих с амфиболовыми асбестами. Это послужило причиной запрета на использование амфиболов во всем мире.

России, странам СНГ и Восточной Европы повезло: в гражданских целях здесь использовался только хризотиловый асбест, при контролируемом использовании не представляющий угрозы для здоровья. Хризотил-асбест и сегодня широко используется при производстве шифера, труб, огнезащитных покрытий, тормозных колодок. Благодаря уникальным свойствам и волокнистому строению изделия на основе минерала отличаются доступной ценой, огнеупорностью и износостойкостью.

Роттердамская конвенция – соглашение, ограничивающее использование отдельных химических веществ и пестицидов в международной торговле. Россия присоединилась к ней в марте 2011 года. 

Автор: Александр Комаров26 мая 2017, 10:38

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