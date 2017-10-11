Что чаще всего говорят люди во сне

Ученые уверены, что анализ речи во сне – богатый материал для изучения происходящего в мозге человека. Французские сомнологи провели исследование и выяснили, какие слова чаще всего произносят спящие люди.

Специалисты провели эксперимент с участием 232 добровольцев, которые разговаривали во сне чаще раза в неделю. Участники исследования спали в лаборатории, а камеры снимали их и фиксировали произносимые слова, сообщает "Газета.ru".

Всего сомнологам удалось выделить 3 349 слов. Самым распространенным из них было "нет" – оно звучало в 5,3% случаев. Всего же ученые зафиксировали 21,4% отрицательных высказываний у спящих, 90% из них были обращены к конкретному человеку.

Также выяснилось, что довольно часто люди во сне используют нецензурную лексику (во время эксперимента было зафиксировано около 60 бранных слов). А вот вежливо спящие выражаются редко (12 слов). Ученые также зафиксировали около сотни сложных высказываний во время сна.

"Я не знаю. Ты ничего не говоришь. Сделай что-нибудь, чтобы мы могли повеселиться. Я не знаю. Заделать ребенка Стефани из Монако? Убирайся, видеть тебя больше не хочу!" – приводят авторы исследования пример речи одного из испытуемых.

Как объясняют ученые, отрицания, вопросы и мат указывают на частые конфликты в мыслях во время сна. "Сложность речи говорит о том, что спящий мозг остается способен на сложную, высокоуровневую деятельность, хотя артикуляторная система частично ослаблена", – подчеркнули сомнологи.