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Мэр Москвы рассказал о системной городской поддержке технопарков

Мэр Москвы рассказал о системной городской поддержке технопарков
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В производстве занято более 72 тысяч человек.

Московские технопарки ежегодно получают более 200 миллионов рублей в качестве налоговых льгот, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в Москве открыто 48 технопарков. В числе их резидентов – производители микроэлектроники, косметики, медицинского оборудования, предприятия легкой промышленности и другие.

По словам мэра, производственные площадки занимают более 603 гектаров земельных участков. Там трудятся 72,5 тысячи человек.

В прошлом году Москва присвоила статус технопарка шести площадкам. Такой статус получили "Останкино", "Мосмедпарк", "Калибр-Техно", "Семеновский", "Рябиновая, 44" и "Ньютон Плаза". Они специализируются на производстве медицинских изделий, IT-продукции, продуктов питания, электроприборов и оборудования.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Технопарки строят с нуля на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Ярким примером редевелопмента стал "Мосмедпарк". Технопарк создан на месте бывшей инфекционной больницы. В прошлом году отреставрировали главное здание и модернизировали инфраструктуру. В 2023 году площадка привлекла трех резидентов, которые разрабатывают, регистрируют и контролируют качество лекарственных препаратов.

В октябре в индустриальном парке "Руднево" построили новый промышленный корпус. Его передали в пользование концерну воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Там выпускают продукцию для нужд Министерства обороны. В будущем в "Рудневе" создадут 20 тысяч рабочих мест.

16 января 2024, 15:00
Фото: Новосильцев Артур/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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