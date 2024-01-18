Собянин: "Технополис Москва" принес экономике города более 160 млрд рублей

Особой экономической зоне исполнилось 18 лет.



С момента создания особой экономической зоны "Технополис Москва" ее территория расширилась до шести площадок. Сегодня в состав ОЭЗ входит более 200 предприятий с 16,3 тысячи рабочих мест. В прошлом году открылось 35 производств.

"За время существования общий объем инвестиций компаний в экономику города превысил 160 млрд рублей", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В "Технополисе Москва" производят импортозамещающую продукцию, в том числе микроэлектронику, лекарства, беспилотные авиасистемы, создают программное обеспечение и продукцию для повышения энергоэффективности.

Мэр напомнил, что резиденты особой экономической зоны пользуются налоговыми преференциями. Для высокотехнологичных предприятий действует ставка налога на прибыль в 2%, их на 10 лет освобождают от уплаты земельного, транспортного и имущественного налогов.

В "Технополисе Москва" действует один из крупнейших фармацевтических кластеров России. В него входит 11 компаний и восемь заводов. За пять лет объем выпуска лекарственных препаратов в столице вырос почти в 2,5 раза.

В ближайшие три года Москва направит на поддержку реального сектора экономики и улучшение инвестиционной среды 472 миллиарда рублей. Город продолжит создавать новые производства и помогать предпринимателям.