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Четверг 23 ноября

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Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики

Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики
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Создание новых производств, импортозамещение и помощь предпринимателям остаются в числе приоритетов для столицы.

Московская городская дума 22 ноября приняла бюджет Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. Ежегодные темпы роста доходов прогнозируются на уровне 7%.

Министр правительства Москвы, глава Департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что важнейшим приоритетом для столицы является поддержка реального сектора экономики и создание привлекательных условий для инвесторов. В ближайшие три года на эти цели выделят 472 миллиарда рублей.

В целом на прямую финансовую поддержку экономики столица направит 15,8 миллиарда рублей. Город продолжит программу помощи предпринимателям, включая льготное кредитование и субсидирование приобретения оборудования, развитие приоритетных отраслей – микроэлектроники, фармацевтики, электромобилестроения, создание инфраструктуры особой экономической зоны "Технополис Москва", промышленных зон "Руднево" и "Южный порт".

Принятый Мосгордумой бюджет носит среднесрочный и во многом долгосрочный характер, говорит независимый экономист Андрей Бархота.

"В нем четко прослеживается преемственность той социально-экономической политики, которую столица проводила последние 5-7 лет. Это опережающее инвестиции в реновацию бывших промышленных зон, создание новых рабочих мест. Кстати, по последнему показателю Москва находится на передовых позициях в общероссийских рейтингах занятости населения", – сказал эксперт в беседе с "Дни.ру".

По его словам, экономическая политика Москвы стимулирует создание новых производств и выпуск обширного перечня продукции. Бархота обратил внимание, что многие московские предприятия являются флагманскими и уникальными для России.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Согласно принятому бюджету, в 2024 году доходы Москвы составят 4,3 триллиона рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей.

"Москва никогда не боялась небольшого бюджетного дефицита. Социальные расходы остаются приоритетом города, но за счет инвестиций в предыдущие несколько лет столица проще проходит кризисные стадии экономики", – подчеркнул Бархота.

В следующие три года Москва продолжит развивать импортозамещающие и высокотехнологичные производства. Новые предприятия размещаются на площадках технополиса "Москва", в промышленном парке "Руднево" и других локациях.

Бархота указал на успехи города в создании беспилотников и выпуске фармацевтической продукции.

"Москва стала флагманом в развитии беспилотных летательных аппаратов, в том числе промышленных дронов, лидером в фармацевтической промышленности. Столичные инновационные кластеры выпускают продукцию, которую ранее производили иностранные компании или которая вовсе не выпускалась в России" – заявил экономист.

Продолжится практика заключения офсестных контрактов. Москва помогает предприятиям с запуском производства и гарантирует приобретение продукции в течение 3-5 лет.

"Практика офсетных контрактов дает компаниям инвестиционный горизонт. Предприятия становятся более стабильными и могут планировать расширение производства, зная, что проблем со сбытом продукции не будет", – объяснил эксперт.

Напомним, что доля социальных расходов в бюджете Москвы на 2024-2026 годы превысила 50%. На оказание мер социальной поддержки в следующем году в направят 600 миллиардов рублей. С 1 января город проиндексирует выплаты семьям с детьми, людям старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья.

23 ноября 2023, 16:59
Фото: Mos.ru

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