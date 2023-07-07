Как открыть ИТ-бизнес за рубежом. Опыт Дмитрия Широкова

Эксперт в области аналитики больших данных, предприниматель о том, как выйти в международное пространство

Современная глобализация позволяет расширять бизнес-границы, особенно ИТ-стартапам. По данным акселератора Фонда развития интернет-инициатив, более 75 процентов фаундеров обосновались за рубежом. Одним из ярких примеров построения успешного бизнеса в США стал проект компании Investorlift – база данных для инвесторов, вкладывающих деньги в недвижимость. ИТ-решение основано на идеях программиста Дмитрия Широкова, который является ведущим СТО и сооснователем компании. Он рассказал нам, как простому разработчику из России удалось открыть собственный бизнес в Америке и создать ИТ-решение, изменившее принципы работы в сфере инвестиционной недвижимости в США.

Дмитрий, вы начинали свою карьеру в России с позиции разработчика, сейчас являетесь техническим директором и членом правления крупной американской ИТ-компании “Investorlift”, занимающей ведущую роль на рынке. Какой путь пришлось для этого пройти?

Свою профессиональную карьеру я начал давно, еще в 2001, будучи студентом Петрозаводского Госуниверситета. Затем несколько лет работал в магазине электронных компонентов. И уже в это время создал несколько автоматизаций. Но мне было тесно в рамках одной компании, хотелось роста. В 2003-м году брат пригласил на работу в московскую компанию Инфокрафт – франчайзи 1С, где я возглавил направление веб-разработки. Далее, в рамках холдинга я открыл собственное ООО “Медиакрафт”. Тогда мне не хватило опыта и навыков бизнесмена, чтобы развить свое дело. Но тем не менее я приобрел soft skills: опыт переговоров, научился продавать как себя, так и продукт. Этот опыт помог выявить все слабые места, чтобы в дальнейшем их исправить.

После закрытия компании, я продолжил строить карьеру в качестве ИТ-специалиста. И в этом я достиг определенного успеха, так как очень быстро от простого разработчика дорос до должности CTO в довольно серьезных компаниях, например, Гринком, где приобрёл массу знаний и очень сильно вырос в профессиональном плане.

Насколько я знаю, вы быстро вышли на международный уровень, пройдя отбор, чтобы попасть в топовую платформу для фрилансеров TopTal.com. Туда включают только лучших разработчиков, обладающих выдающимися способностями. Как повлияло на вашу карьеру сотрудничество с этой платформой? И сложно ли было пройти “вступительные” испытания?

Да, это было непросто. Мне пришлось пройти более 7 ступеней собеседований и тестов, поскольку на эту платформу попадают только высококвалифицированные, можно сказать, “элитные” разработчики.

Преимущество работы в ИТ в том, что многие проекты можно выполнять удаленно. В этот момент я уже практиковал такой формат, так как переехал в Одессу. Благодаря тому, что мою кандидатуру включили в базу данных TopTal.com, мне начали поступать заказы из разных стран. Я успел поработать с ребятами из США, Великобритании, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Исландии, ОАЭ и многими другими. Из всех этих проектов можно выделить ИТ-продукт, направленный на повышение конверсий, управление целевым трафиком и т.д. для французской компании Glaze (glaze.ai). Вместе мы работаем с 2016 года, сейчас я занимаю позицию СТО. Изначально в этой компании я занимал ключевую позицию и моей задачей было построение механизма подсветки контента на сайте без привлечения технических специалистов. Как оказалось, аналогов на тот момент не существовало.

Вы вновь решили открыть свое дело, создав компанию Investorlift в США. Каким образом Вы зашли на американский рынок и почему обратили внимание именно на нишу инвестиционных объектов?

Мой будущий партнёр Роберт Венсли нашёл меня как раз-таки через TopTal для работы в “ExpressHomeBuyers”. Именно в этой компании я познакомился с рынком недвижимости США. Усилиями технической команды удалось поднять доходность компании со $150,000 в месяц до $1.2M в месяц. Спустя два года работы Роберт предложил мне создать собственный проект в это отрасли. Так появился Investorlift.

За считанные месяцы вы вывели компанию в лидеры рынка, разработав прорывное ИТ-решение, которое помогает инвесторам и продавцам стрессовой недвижимости найти друг друга. Как появляются такие идеи и что нужно, чтобы реализовать то, что никто до вас не делал?

Нужен опыт и практические навыки, которые я нарабатывал в течение многих лет. А как родилась идея? Собственно из практики и пришла. Я обратил внимание, что на рынке недвижимости не хватает ИТ-решения, которое помогало бы инвесторам и продавцам стрессовой недвижимости, или недвижимости с заниженной стоимостью “находить друг друга”. Каждый действует сам по себе, но нет какой-то единой системы, объединяющей весь процесс. Мы создали совершенно незаурядный проект, аналогов которому не было. Это что-то вроде социальной сети или маркетплейса для покупателей и продавцов некондиционной недвижимости.

Investorlift, используя глубокое изучение и анализ данных, предоставляет инвесторам наиболее точную информацию о недвижимости и рынке. Это позволяет им принимать более осознанные решения о покупке и продаже. Также программа помогает определять наиболее перспективные объекты недвижимости, основываясь на различных факторах, таких как: цена, техническое состояние и рыночные тенденции.

Вы упомянули, что совмещаете работу сразу в нескольких компаниях, отвечая в целом за техническую составляющую, как СТО. Насколько это сложно, все держать под контролем, и какими навыками нужно обладать, чтобы сотрудничать с международными компаниями?

Полноценно совмещать собственный бизнес с какой-либо ещё работой практически невозможно. Поэтому я скорее консультант для моих прежних клиентов, нежели полноценный сотрудник. Но я стараюсь поддерживать отношения и помогать моим прежним заказчикам. Некоторые из них стали моими близкими друзьями. На самом деле для того, чтобы быть востребованным техническим специалистом, советы довольно банальные. Техническая отрасль быстро меняется, поэтому нужно быть готовым постоянно учиться чему-то новому, осваивать современные технологии, подходы и методики. Это, пожалуй, главное. Если же говорить про западный рынок, то очень важно уметь себя продавать, то есть soft skills. Особенно это критично для США.

Сейчас очень многие процессы автоматизируются. Крупные корпорации уже сейчас заявляют, что заменят большую часть персонала машинами. Какие тенденции видите вы, какие функции передадут роботам, и что останется в ведении человека, например, сможет ли и вас заменить машина?

Сложно сказать, я больше практик, а не теоретик. Но я думаю, что машины заберут у нас рутинные обязанности. Хотя, не исключаю, что возможность искусственного интеллекта к эволюционированию приведет к тому, что машины, дизайн и написание кода могут отнять у людей. Но думаю, кто-то должен управлять всей этой системой, поэтому работа будет у всех. Моё место – однозначно в создании новых решений по автоматизации. Это перспективное направление, учитывая с какой скоростью развиваются высокие технологии. Возможно, я сменю сферу недвижимости на финансовый сектор или что-то ещё. Я не забегаю далеко вперед. Мне интересно жить здесь и сейчас, меняю с помощью кодов жизнь людей к лучшему.