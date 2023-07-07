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Пятница 7 июля

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Манвел Енгибарян: путь от ручного труда до промышленного предприятия

Манвел Енгибарян: путь от ручного труда до промышленного предприятия
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Сейчас в России объем потребления тонкого лаваша составляет до 8 процентов от всего объема хлебобулочного ассортимента, но так было не всегда. Мы поговорили с Манвелом Енгибаряном, директором и основателем компаний "Ролл-лайн", благодаря которому национальное блюдо Армении получило международное признание, а его производство из кустарного ремесленничества вышло на международный промышленный уровень. А сам предприниматель почетный эксперт в бизнес сообществе, в 2023 г стал членом жюри SUCCESSFUL LADIES AWARD и BEST BUSINESS AWARD, а также номинантом BEST PEOPLE AWARD 2023 (Санкт-Петербург) и BEST BUSINESS AWARD.

Расскажите как вы пришли к идее создания производственного оборудования?

В 90-е годы, открыв собственное производство тонкого лаваша в России, я столкнулся с серьезной проблемой: в один день все мои сотрудники не вышли на работу и мои обязательства перед клиентами, которым я ежедневно поставлял продукцию, подверглись риску. Подыскать оперативно замену было нелегко. Работники пекарни это не разнорабочие, это профессионалы со специальной подготовкой – хороший пекарь осваивает свою профессию годами.

Конечно, я решил эту задачу, но она привела меня к мысли о том что в моем бизнесе необходимо сократить человеческий фактор и в целом развить этот продукт. Используя ручной труд, объем производства можно увеличить в два, три раза, но не в десятки раз, как мне хотелось. И я стал искать варианты автоматизации. Погружаясь в этот вопрос, я начал самостоятельно изобретать и изготавливать оборудование для выпечки лаваша, действуя методом проб и ошибок. Конечно, сначала у меня получился далёкий от совершенства аппарат, но он работал и положил основание для создания других.

До этого аппаратов для изготовления лаваша не было? Получается вы первопроходец?

Общаясь с такими же производителями, как и я, я знал, что все они работали, используя исключительно ручной труд, хотя на рынке были кое-какие кустарные предложения по производству лавашей. Я много искал, ездил, смотрел, оценивал качество. Но приобрести ничего не смог, так как не нашел ничего достойного, за что можно было бы отдать деньги и получить хороший результат для развития своего бизнеса.

Как говорится, «хочешь, чтобы было сделано хорошо? сделай это сам»! Ещё со школы я имел склонность к конструированию, изобретению, поэтому я засел за чертежи и создал собственное оборудование для изготовления лаваша и пшеничного ролла. Так начался этот путь. Через семь лет проб и ошибок мы достигли желаемого – создали, без ложной скромности, лучшее оборудование для производства лаваша АЛЛР 2800Д. Для полноценного обслуживания одной линии достаточно всего двух человек, а качество готового продукта, выпускаемого на АЛЛР 2800Д, безупречное.

Фото: пресс-служба

Как развивалось дальше ваше детище?

В 2011 году я открыл компанию “Ролл-лайн” по производству хлебопекарного оборудования и в течение последних 13 лет мы непрерывно работаем над их усовершенствованием. Конечно, модель 2011 года и то, что мы сейчас предлагаем нашим клиентам – это небо и земля и в плане автоматизации, и качества продукта, и мощности производства.

На сегодняшний день моей компанией продано более 400 автоматизированных линий. Без ложной скромности скажу, что мы создали лучшее оборудование в мире "Легендус". Наше оборудование популярно и хорошо продается не только в России, но и по всему миру. Оно работает в Америке, Европе, Саудовской Аравии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане. Среди наших клиентов и крупные хлебокомбинаты, и ИП с небольшим производством. На нашем оборудовании работает Владимирский хлебокомбинат, самый крупный и развитый в России, а недавно хлебокомбинат "Лимак" тоже приобрел две наших линии.

Мы с радостью помогаем и малому бизнесу – даем возможность молодым предпринимателям начать очень выгодный, прибыльный и достойный вид бизнеса. Наши специалисты всегда на связи с новыми клиентами, вплоть до того, что мы с ним сутками печем лаваши – до тех пор пока человек не отобьет свои деньги, которые нам оплатил и научится самостоятельно зарабатывать.

Не скрою, именно мы переучили многих от кустарного ведения бизнеса до современного цивилизованного подходя. Сейчас при работе одной автоматизированной линии чистый доход предпринимателя в день может составить около 50 000 рублей, соответственно, можно смело ориентироваться на цифру 1 000 000 рублей в месяц.

Кроме того, мы регулярно организуем «экскурсии» на наше действующее производство, предоставляя возможность предпринимателям увидеть весь производственный процесс, со всеми его нюансами и секретами. На сегодняшний день мы самый крупный производитель лаваша не только в России, но и в мире – производим около 200 тысяч лавашей в сутки. У нас работает два направления продаж лаваша: поставки в фастфуды и магазины.

Для фастфуда мы сами доставляем продукцию во все точки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Карелии и Москвы. А для магазинов мы нашли точки взаимовыгодного сотрудничества и работаем с хлебокомбинатом «Арнаут». Партнер продает нашу продукцию по своей логистике и представляет нас в крупных сетевых магазинах страны.

Фото: пресс-служба

Получается что и в экономику вы тоже внесли большой вклад. Как автоматизация отразилась на бизнесе и самом продукте?

При ручном производстве лаваша в моей пекарне я сталкивался с непреодолимыми преградами для развития бизнеса, производство измерялось в единицах товара и в таких условиях никогда не смогло бы развиться до современных масштабов. Мы сталкивались с нехваткой персонала, также всех волновал вопрос снижения себестоимости, оптимизации затрат. Сейчас наши автоматизированные линии позволяют блестяще справиться с обеими проблемами: благодаря этому оборудованию, затраты на персонал, на обслуживание производственного процесса и на контроль качества минимальны. Это доступный бизнес для роста малого и среднего предпринимательства в России и за ее пределами. Кроме того, с ростом производственных точек по всей стране мы провоцируем рост рабочих мест и налогов.

Помимо развития бизнеса, благодаря нашей работе, армянский лаваш получил мировое признание не только как обыкновенного съедобного, но и как функционального хлеба. Сейчас армянский лаваш является популярным ингредиентом, с его помощью можно создавать разнообразные блюда – шаурма, рулеты, роллы, воплощать в жизнь любые кулинарные фантазии, используя возможности тонкого теста. Если бы не было наших автоматизированных линий, лаваш не мог бы появиться в таком количестве на полках магазинов в разных точках мира.

Кроме того, начиная покупать лаваш, люди знакомятся с ним и неизбежно интересуются его происхождением. А дальше узнают, что это изобретенный еще в древние времена армянский продукт, погружаясь в историю Армении и ее культуру. Поэтому я очень горжусь, осознавая, что благодаря нам лаваш получил всемирную известность, за счет возможности производства в больших объемах и росту популярности через простую и выгодную бизнес-модель.

Анастасия Демичева

7 июля 2023, 18:43
Фото: пресс-служба

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