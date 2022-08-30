Дмитрий Доев: Мосты формируют инфраструктурный каркас страны и повышают транспортную доступность территорий

Алла Пугачева вернулась в Россию Павел Прилучный женился Игры Сонник

Топ новостей недели

Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
Какие квартиры в Москве покупают чаще всего
партнеры
Вторник
30 августа
Лента новостей
17:31
"Не верю!": Сношающий тощую фифу Шаляпин огреб под дых от призрака мертвой жены
16:56
Huawei nova Y70: две недели без зарядки и восхитительные селфи
16:23
Врачи борются: украинского рэпера Потапа разбил паралич
16:06
Рассекречена личность "тайной любовницы" Галкина: Вывели на чистую воду
15:52
Стало известно об уходе звезды "Аншлага" Дубовицкой после тяжелой болезни
15:38
Потеряв супругу, в 75 лет женился на ее подруге: как живет актер Георгий Штиль
14:57
"Очень сильно его любила": Больная Фриске в предсмертной агонии изменила Шепелеву
14:47
Не Виторган: брошенка Нинидзе потерлась выпуклостями о знойного красавца
14:38
"Чтоб внутри было хорошо": несчастную Литвинову снасильничали на улице Парижа
14:28
Сплавивший Пугачеву с детьми в Россию Галкин развлекается с бодрым сучком: Впечатляющие размеры!
14:02
Как невинная девочка: Резко помолодевшая Волочкова свела с ума красотой и свежестью
13:45
Долго боялись: Названа причина возвращения Пугачевой и Меладзе в Россию
13:32
Хватило только на девственность? Почему родителям звезды "Дома-2" Кочервей не на что хоронить дочь
13:21
Под Ярославлем бригада медиков скорой разбилась насмерть в аварии с бензовозом
13:08
Песенка спета: промотавшая последние гроши на чужбине Пугачева вынуждена работать ртом
13:06
Кому ты в Латвии нужна: Никоненко назвал набитой дурочкой предавшую родину Хаматову
12:57
"Не строю никаких планов": сраженный тяжелым недугом Збруев испытал страшную боль
12:49
Утехи с рослым жеребцом жутко вымотали оголившую молочную грудь Пегову: Ходить не смогу
12:42
Лицом к лицу со смертью: хищник заставил окаменеть напуганного рыбака
12:22
Врачи Подмосковья извлекли из пенсионерки двухкилограммовую кисту
12:14
После смены на заводе: Три полуголых мужика сожрали потную брошенку Варнаву вместе с Собчак
12:11
"Пописал на меня": Возмущенная Орлова погнала взашей извергающего по сторонам мочу мужа
11:44
Похоронила мужа и осталась одна с тремя детьми: что стало со звездой "Бедной Насти" Табаниной
11:32
В Подмосковье машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси
11:30
Показал свое лицо: Скрытный Михалков бросил жену на старости лет
11:08
"Костяк с любовницами": Пихающий свой причиндал направо и налево бабник Прилучный подмочил репутацию
10:36
Тихушница Гагарина облизала здорового мужика у всех на глазах: Муж забыт
10:25
Судьба Наргиз: Явившуюся в Россию Пугачеву погнали в шею
10:01
"Она очень грустит по этому поводу": внук отказался называть Алису Фрейндлих бабушкой
09:54
"Она уже беременна": "Девственная" молодуха Прилучного залетела еще до свадьбы
09:46
Россияне потеряют эстонскую недвижимость: МВД страны готовит новый законопроект
09:35
Зачем в России массово строят мини-дома?
09:07
"Отняли даже собаку": новая жена Вдовина подставила брехунью Волочкову
08:59
"На, тварь!": Получившая нож в спину Бузова дала по морде скользкому Тарасову
08:54
Аренда "двушек" в Москве подешевела на 12%
08:44
Назвавшая Россию "проклятой" Дапкунайте заговорила о возвращении: Сложности и проблемы
08:18
"Мерзко и стыдно": Рудковская сочла гадкую выходку Бусулиса последствиями тяжелой обкурки
06:28
Дети Кейт Миддлтон и Принца Уильяма стали изгоями из-за нерадивой бабки
04:09
Без трусов: извращенец Панин в чем мать родила сверкнул дряблым "хозяйством" на пляже
02:06
В июле застройщики заработали 64,5 млрд
00:31
День Мирона Ветрогона или Вдовьи помочи: что нельзя делать 30 августа
22:15
Округлившаяся Каменских сделала объявление о беременности: В ожидании прибавления
21:35
Брошенка Карпович заикнулась об адских муках после предательства Прилучного: Вытер ноги
21:03
Замешанного в секс-скандале извращенца Панина застукали с грудастой брюнеткой
20:40
Безнадежная Кожевникова рассказала о страшном заболевании: Обрезали крылья
20:38
Невеста-стриптизерша безголосого сына Королевой вызвала оторопь: Обабилась
20:34
На курганской трассе произошла массовая авария
20:30
В России установили мировой рекорд по синхронной планке
20:23
В Ростове-на-Дону при пожаре погиб человек
20:19
"Прохожу курс молодого отца": скрытный Манукян представил публике новорожденного малыша
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Победитель "Голоса" Бербеков рассказал о переменах на шоу после замены Нагиева Гузеевой
Доживает последние дни: махнувшей рукой на больного Кончаловского Высоцкой осталось недолго
Всасывающая спиртное одинокая Бузова превратилась в раздобревшую отекшую тетку: Бухать в три горла
"Уже": разрушившая семью Собчак притащила в дом нового мужика
"Вместе навсегда": Раздвинувшая ноги блудница Гузеева предалась страсти с горячим юнцом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Дмитрий Доев: Мосты формируют инфраструктурный каркас страны и повышают транспортную доступность территорий

Дмитрий Доев: Мосты формируют инфраструктурный каркас страны и повышают транспортную доступность территорий

Глава холдинга Группа "ВИС" Дмитрий Доев уверен, что формат государственно-частного партнерства позволяет решать масштабные задачи без существенной нагрузки на бюджет. Доев руководит компанией, выступающей партнером в ряде стратегически значимых для государства инфраструктурных проектов.
прочитано 97 раз

Доев Дмитрий — глава инвестиционного холдинга Группа "ВИС" — рассказал о реализации значимых для России проектов по улучшению транспортного сообщения. Строительство только одного моста в Якутии позволит ежегодно экономить миллиарды рублей на "северном завозе".

Переправы стратегического значения

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры имеет огромное значение для российской экономики. Сегодня финансирование этого направления составляет существенную часть бюджетных расходов. Только на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы" за три года (2021-2023) направят порядка 3,4 млрд рублей.

Такие масштабные денежные вливания позволяют возводить уникальные инфраструктурные объекты по всей стране — даже в условиях Крайнего Севера.

Первый в Якутии

Мост через реку Лена в Республике Саха уже претендует на звание "инфраструктурной достопримечательности" России. Это первый подобный объект, возводимый в зоне вечной мерзлоты, отмечает Дмитрий Доев.

В настоящее время около 80% населения Якутии не обеспечены круглогодичным транспортным сообщением. Речь идет о населенных пунктах, расположенных по левому берегу Лены (включая столицу региона). В этой части республики живут порядка 600 тысяч человек. Летом с одного берега на другой ходит водный транспорт. Зимой организуют зимники и ледовые переправы. В межсезонье, которое длится примерно полтора месяца, центр республики полностью отрезан от ее восточной части: Лена мелеет. В среднем 152 дня в году в Якутск можно добраться только авиационным транспортом.

"То, что творится сегодня на паромной переправе летом и на ледовой переправе зимой, не может считаться нормальным для нашей страны. Люди стоят в многокилометровых пробках, подвергают свои жизни опасности", — рассказывают местные жители.

Впервые о необходимости строительства мостового перехода в Якутии заговорили в 1980-е годы. Почти три десятка лет работы откладывали «до лучших времен». По словам Доева Дмитрия, сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось в 2019 году. Тогда президент Владимир Путин поставил на письме главы республики Айсена Николаева о необходимости строительства Ленского моста резолюцию: "Ситуация созрела для реализации". В январе 2020-го был определен концессионер проекта. Им стал консорциум Группы "ВИС" и ГК "Ростех".

Уникальный вантовый мост через Лену будет построен в крайне сложных климатических условиях. Подобной практики раньше не было ни в современном российском, ни в советском, ни в зарубежном мостостроении. Модель концессии предполагает финансирование из нескольких источников — федерального и регионального бюджетов, а также частные инвестиции Группы.

"Сегодняшние расходы из бюджета кратно окупятся в будущем. Только на "северном завозе" можно будет экономить порядка 4 млрд рублей ежегодно, не говоря о дополнительных поступлениях в бюджет, которые даст новая инфраструктура", — заявляет Дмитрий Доев.

В числе ожидаемых социально-экономических эффектов для региона от реализации проекта:

  • ВРП республики будет расти на 3% в год;
  • уровень бедности населения снизится на 1,3%;
  • потребительские товары и услуги станут дешевле на 10%;
  • объемы региональных грузоперевозок увеличатся до 6 млн тонн, пассажиропоток — до 8 млн человек в год;
  • приток инвестиций в несырьевые проекты составит не менее 200 млрд рублей.

Четвертый в Новосибирске

Мостовой переход, возводимый сегодня в одном из крупнейших городов Западной Сибири, — один из самых масштабных транспортных объектов в стране, отмечает Доев. Скоростная магистраль шириной в шесть полос с многоуровневыми развязками, тоннелями и надземными пешеходными переходами позволит обеспечить непрерывность транспортных потоков. Она открывает выходы сразу на три трассы федерального значения — "Сибирь", "Байкал", "Чуйский тракт".

Объект готов уже более чем наполовину. В строительстве задействованы свыше тысячи специалистов и 158 единиц техники. По словам Доева Дмитрия, несмотря на экономические и логистические трудности, возникшие из-за санкций, Группа "ВИС" смогла обеспечить бесперебойную работу: возведение моста не прерывалось.

"Именно такие проекты сегодня имеют особое значение. Они укрепляют инфраструктурный каркас страны, снимают ограничения для развития территорий, повышают транспортную доступность для людей. Это одна из крупнейших концессий и строек Сибири", — заявил Доев Дмитрий Витальевич.

Через залив

Еще один крупный проект стратегического значения реализуется в самом западном регионе страны. Группа "ВИС" выступает концессионером строительства мостовой переправы через Калининградский залив, которая соединит микрорайон Космодемьянского с поселком Шоссейный. Общая протяженность возводимой инфраструктуры, включая сам мост и подъезды к нему, превышает восемь километров.

Как отмечает Доев, с запуском в эксплуатацию нового мостового перехода повысится транспортная доступность российских морских портов на Балтике: время перемещения между ними сократится на четверть. Также это позволит вывести транзитный трафик за пределы Калининграда, улучшить сообщение между курортными городами и поселками.

От Волги до Урала

В стадии возведения (различными подрядчиками) сегодня находится еще несколько мостовых переходов в ряде регионов России. В их числе:

  • мост через Волгу и обход Тольятти (он станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай);
  • переправа через реку Уфимку на восточном выезде из Уфы;
  • мостовой переход через реку Чусовая в Пермском крае.

Существенная часть этих объектов возводится в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве. Такой формат позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты без значительных единовременных бюджетных затрат.

Дмитрий Доев: биография (для справки)

Доев Дмитрий Витальевич — российский топ-менеджер, входит в число лучших отечественных управленцев по версии издания "Генеральный директор". С 2021 года является руководителем головной компании холдинга Группа "ВИС".

Высшее инженерное образование получил в Ленинградском политехническом институте им. Калинина в 1989 году. Несколько лет Доев работал преподавателем в этом же вузе.

Доев ранее уже был в топ-менеджменте Группы: в начале 2000-х годов он возглавлял производственную компанию, которая сейчас является строительным дивизионом холдинга.

Также Доев в течение 15 лет занимал руководящие должности в структурах Газпрома. Покинул госкомпанию в 2019-м.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Доев Дмитрий, топ-менеджер Группы "ВИС". Фото предоставлено пресс службой Группы "ВИС"
Автор: 30 августа 2022, 17:27

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Судьба Наргиз: Явившуюся в Россию Пугачеву погнали в шею

Певице не рады
Шоу-бизнес

"Отняли даже собаку": новая жена Вдовина подставила брехунью Волочкову

Неожиданный поворот

Шоу-бизнес

"Чтоб внутри было хорошо": несчастную Литвинову снасильничали на улице Парижа

Ужас какой!
Шоу-бизнес

"Очень сильно его любила": Больная Фриске в предсмертной агонии изменила Шепелеву

Названо имя этого мужчины

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Лицом к лицу со смертью: хищник заставил окаменеть напуганного рыбака
Врачи Подмосковья извлекли из пенсионерки двухкилограммовую кисту
В Ростове-на-Дону при пожаре погиб человек
В подмосковном Ногинске прогремел взрыв
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+