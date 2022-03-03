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Экономика
Российский фермер нашел плюсы в санкциях Запада

Российский фермер нашел плюсы в санкциях Запада

Санкции, которые ввел Запад против России, приведут к расцвету российского сельского хозяйства, считают предприниматели.
прочитано 181 раз

Из-за военной спецоперации, которую начали российские войска на Украине, западные страны ввели санкции против России. Однако часть ограничений может пойти на пользу российской экономике, уверен президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда. По его словам, после 2014 года правительство предприняло множество усилий, чтобы санкции менее болезненными.

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По мнению эксперта, России не грозит дефицит продовольствия, поскольку страна вполне способна самостоятельно обеспечить себя мясом, хлебом, овощами, фруктами и другими продуктами. Шконда рассказал, что, например, в Ленинградской области ведется активная работа по инкубационному яйцу – в Оредеже выводят новую породу птиц. Этот же регион может производить семенной картофель.

Кроме того, у российских предприятий, которые занимаются разведением рыбы, есть наработки в сфере оплодотворения икры. А еще областные фермеры научились получать бактерии для молочной продукции. В России работает достаточно лабораторий для производства, например, сыров, отметил Шконда.

В качестве проблемы, которая есть у российского сельского хозяйства, фермер назвал нехватку рабочей силы. Он верит, что после санкций ситуация на отечественном рынке начнет меняться и появятся трудовые ресурсы. Всех, кто лишился работы, Шконда пригласил в хозяйства. "Зарплаты у нас достаточно высокие", – подчеркнул он.

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Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 00:08 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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