Собянин: Москва получила первые медизделия в рамках офсетного контракта

Мэр напомнил, что в 2019 году Москва заключила офсетный контракт с компанией "Гемамед". По условиям договоренности инвестор был обязан вложить миллиард рублей на создание высокотехнологичного импортозамещающего производства медизделий в особой экономической зоне "Технополис "Москва".
Со своей стороны город взял на себя обязательство в течение восьми лет закупать продукцию, расходные материалы и комплектующие, рассказал Собянин об условиях контракта.
Градоначальник отметил, что Москва заключила уже пять офсетных контрактов. Большинство из них – с медицинскими компаниями.
"Они выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний", – написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Напомним, что на прошлой неделе градоначальник анонсировал новые меры по поддержке бизнеса и импортозамещению в условиях санкций. Он поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства широкой номенклатуры продукции.