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Что делать, если мужчина жадный?

Что делать, если мужчина жадный?

Павел Раков

Павел Раков блогер

 Психолог, ведущий женских тренингов. Подробнее - в "Телеграме"
Многие женщины жалуются, что жадных мужчин становится все больше. Психолог Павел Раков рассказал, что же делать в такой ситуации.
прочитано 339 раз

Они не дарят цветов, не радуют милыми презентами, скупы на развлечения. Да и вообще считают, что лучшая девушка – экономная девушка, которая в домашних условиях с помощью растительных средств и накраситься, и умоется, и маникюр себе сделает. Зачем тратить деньги на салоны красоты? Женщина должна уметь ухаживать за собой сама! Раз коня на скаку остановит, так и стрижку сможет сделать самостоятельно, и гель-лак снять, и эпиляцию воском провести.

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Если мужчина придерживает мнения, что на женщину тратиться не надо, а конфетно-букетный период придумали злостные маркетологи, то он просто типичный жадина. Что делать? Тут есть два пути – достаточно простой и очень сложный. Если вы понимаете, что длительных встреч и уж тем более отношений со скупым рыцарем вы не выдержите, то просто уходите. Или бегите. Это как раз первый, самый простой путь. И никто вас за него не осудит! Вы вольны сами выбирать, с какими мужчинами строить свое будущее.

Но есть и сложный путь – попытаться приручить скрягу. Попробуйте тонко воздействовать на жадину, чтобы он, по крайней мере, не скупился на вас. А уж как распорядиться его умением копить и экономить, вы чуть позже разберетесь. Итак, скорее всего, мужчина вам попался жадный с детства или травмированный другой женщиной. Так или иначе, какой-то триггер запустил программу скупости. Если вы сумеете очень аккуратно выяснить причину, то можно будет поработать с ней.

Но лучше сразу приступайте к перепрограммированию с помощью метода сэндвича. Помните, как он выглядит? Хлебушек, кусок ветчины с салатом и соусом, снова хлебушек. Вот так же и вам надо упаковывать свои просьбы. Но не в хлебушек, а в комплименты. Не стесняйтесь хвалить своего жадину, а между одами его рачительности и мужественности запускайте словесный шар своих пожеланий!

Например, вам предстоит отметить день рождения общего друга. Но ваш бойфренд решает сэкономить на подарке, потому что: "Нет ничего круче самой дружбы!" Начинайте с комплимента его выбору друзей. Отметьте, что только у такого заботливого и внимательного мужчины такие верные друзья. Теперь переходите к главному – к разговору о подарке. Вспомните, как много раз этот друг выручал и вас, и вашего мужчину. Намекните, как обрадуется именинник презенту, о котором давно мечтал. И тут же "добивайте" скрягу информацией о том, где купить этот подарок со скидкой.

Завершайте все еще одним комплиментом: "Ты у меня такой добрый и всегда умеешь найти выход из любой ситуации! Просто прикинь, как будет благодарен наш друг и как загорятся его глаза при виде подарка". Только не переводите все в ссору и недовольство. Метод сэндвича должен преподноситься спокойным тоном вперемежку с игривостью и искренним восхищением.

Но готовьтесь к тому, что на раскачку жадины потребуется не один день. Вы затратите на своего скупого рыцаря от трех месяцев до… нескольких лет. А уж раз вы выяснили, что он стал скрягой после душевной травмы, то вам придется проявить недюжинное терпение. И конечно, главным лекарством станет ваша мудрость и доброта. Потому что хочется осыпать подарками именно нежных и все понимающих женщин.

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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2022, 08:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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