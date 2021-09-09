Эксперты оценили идею Шойгу о создании производств возле Красноярска и Лесосибирска

Экономист Михаил Делягин и политолог Алексей Мухин прокомментировали инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании научно-промышленных и экономических центров в Сибири.

На днях министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири. По его словам, такие площадки должны быть скоррелированы с ресурсными возможностями региона и программами развития транспортных сетей.

Шойгу считает, что между Братском и Красноярском может быть построен промышленный центр "Медь и экономика". Здесь же можно создать кластер, где будет производство продукции высоких переделов из алюминия. В районе Канска идеальные условия для появления углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. А возле Лесосибирска, по мнению министра обороны, целесообразно построить кластер "Лес и строительные материалы".

Идею Шойгу поддерживает экономист Михаил Делягин. Эксперт согласен, что, к примеру, в Лесосибирске, который он посещал ранее, есть большие возможности для строительства лесоперерабатывающих предприятий. "На самом деле подобного рода планы вызывают радость, вызывают энтузиазм. Я искренне надеюсь, что <...> они будут реализовываться и дальше", – сказал Делягин в эфире радио "Комсомольская правда".

Также экономист положительно оценивает инициативу создать производства в районе Канска. Несколько лет назад Делягин посещал и этот город и также знает, что на здесь огромные залежи угля и большие возможности для развития всевозможных предприятий.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире "Вести ФМ" отметил, что речь идет не об освоении территорий, а их развитии. То есть, по словам эксперта, нет смысла отправлять в такие места людей для заселения. Мухин согласен, что в Сибири необходимо создание полноценных замкнутых циклов – как производственных, так и научных.

"Как результат, наши западные и восточные партнеры будут покупать не лес кругляк и не медь в чушках. Они будут покупать готовые изделия, которые будут выработаны и созданы на территории РФ с соблюдением всех экологических норм", – уверен политолог.

Напомним, во времена СССР в Сибири и на Дальнем Востоке появилось множество городов благодаря строительству промышленных объектов. Например, так образовался Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Норильск (Красноярский край), Мирный (Якутия), Братск (Иркутская область).

