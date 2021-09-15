Вице-мэр Владимир Ефимов: Люксембургская биржа по достоинству оценила "зеленые" облигации Москвы

Люксембургская биржа – главная "зеленая" биржевая площадка мира – впервые в истории включила в свой Список ценных бумаг облигации из России, а именно столичные "зеленые" ценные бумаги, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



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