В Удмуртии будет газифицировано 110 тысяч домовладений до конца 2022 года – Турчак

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак посетил поселок Игра Удмуртской Республики. Там прошла церемония подключения газа.



По словам Андрея Турчака, под программу социальной догазификации подпадает четыре миллиона домовладений, из которых 110 тысяч – в Удмуртии. Он отметил, что в России половина домов находится менее чем в 200 метрах от существующего газопровода. "Это вопрос справедливости. Самое главное – то, о чем сказал президент: бесплатное подведение газа до границы земельного участка будет выполнено до конца 2022 года", – сказал секретарь генсовета "Единой России".

Он также отметил, в настоящий момент остро стоит вопрос с доведением трубы от границы участка непосредственно до дома и закупкой газового оборудования. По словам Турчака, такие расходы могут обременить большинство жителей, поэтому 32 региона уже приняли собственные программы поддержки для определенных льготных категорий.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе будет 11 льготных категорий. Кому-то компенсируют затраты на подключение газа (от 20% до 80%), а другим – льготные займы, отметил он.

"Уже в этом году зарезервировали на эти цели 40 миллион рублей, в следующем это будут 60 миллионов. Для тех категорий граждан, у которых есть сложности с подключением с точки зрения финансирования, мы окажем максимальную поддержку", – сказал Бречалов.

Кстати, договоренность с "Газпромом" о стандартизации стоимости минимально необходимого набора оборудования была достигнута в том числе благодаря депутатам от "Единой России". Специалисты подсчитали, что минимальный набор оборудования укладывается в 42-45 тысяч рублей.

Напомним, в начале лета президент России Владимир Путин подписал закон с поправками "Единой России" о бесплатном подключении к газу. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года.