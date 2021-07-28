Тарифы ЖКХ: россиянам подготовили новые льготы и компенсации

В России появятся новые компенсации по коммунальным платежам. О том, какие затраты граждане смогут возместить и кому положены льготы, рассказали эксперты.

Недавно вступил в силу закон, согласно которому можно бесплатно подключиться к газу до границы своего участка. Но некоторые россияне ранее начали проводить коммуникации за свои деньги. На днях власти постановили выплатить таким гражданам компенсации при условии, что они провели газ за свой счет после 21 апреля.

Соответствующий документ еще не принят, поэтому говорить о порядке и условиях возмещения затрат на газификацию можно будет позже, объяснил юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев. В свою очередь управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев сообщил, что на газификацию домовладений будет потрачено около 568 миллиардов рублей.

О том, какие льготы и субсидии действуют в регионах, можно на сайте ГИС ЖКХ. При этом размер компенсации может быть разный, передает Life.ru,

Право на возмещение 50% от взносов на капремонт имеют инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-инвалиды и семьи с такими детьми. В регионах льготы могут получить ветераны труда, многодетные семьи, пенсионеры и дети-сироты. Оформить льготы можно в МФЦ, через госуслуги или в отделе соцзащиты населения.

Также в августе будет произведен перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Сумма прибавки будет индивидуальной. Она зависит от уровня зарплаты и начисленных страховых взносов россиянина. Кроме того, со следующего месяца по декабрь семьям с детьми-школьниками будут выплачивать по десять тысяч рублей на чадо.