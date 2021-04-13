Дума расширяет использование ипотечных льгот для многодетных

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 13 апреля, приняла во втором чтении законопроект, уточняющий цели ипотечного кредитования с предоставлением мер государственной поддержки многодетным семьям. Документ расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые семьи получают на выплату жилищного кредита, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

