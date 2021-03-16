Володин предложил привязать ставку по ипотеке к уровню доходов

Спикер Госдумы считает, что в настоящее время ипотека не является равнодоступной для всех жителей страны. Он предложил это исправить.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выступил с инициативой привязать льготную ставку по ипотеке к среднедушевому уровню доходов в регионе. По мнению политика, это позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда и создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своем регионе.

Володин отметил, что благодаря программе льготной ипотеки под 6,5% годовых более двух миллионов россиян смогли улучшить свои жилищные условия. Кроме того, она стала поддержкой для строительного бизнеса во время пандемии коронавируса COVID-19. Уже в минувшем году в 61 регионе России восстановился спрос на недвижимость.

Вячеслав Володин пояснил, что ставка по ипотеке одинакова для жителей Москвы и Волгоградской области, однако в столице средний уровень доходов составляет 75,2 тысячи рублей, а в Волгограде – 25 тысяч рублей. Таким образом, граждане этих регионов не имеют равного доступа к ипотеке. Председатель Госдумы также напомнил, что недавно власти ввели льготную ипотеку в 2% для регионов Дальнего Востока, а также сельскую ипотеку под 3% годовых.