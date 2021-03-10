Инвестиции в экономику Москву превысили показатели докризисного времени

Привлекательность Москвы для инвесторов не снизилась даже в разгар пандемии коронавируса. По итогам прошлого года объем вложений в экономику города превысил докризисные показатели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2020 году объем инвестиций столичных предприятий достиг 3,6 триллиона рублей. По сравнению с 2019 годом рост составил 1,7%.

"На долю столицы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза», — отметил Владимир Ефимов.

Сохранить активность инвесторов помогли меры поддержки, которые действуют в столице уже пять лет. Тем, кто желает вложить средства в экономику столицы, на льготных условиях предоставляют специальную инфраструктуру для производств, снижают налоговую нагрузку, дают субсидии и займы.

Предоставляемыми правительством Москвы льготами пользуются 123 компании столицы, из них 58 промышленных комплексов и 37 технопарков. "За последние пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 миллиарда рублей", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Рост инвестиционной активности в Москве в разгар пандемии коронавируса прокомментировал эксперт по экономике Дмитрий Лекух. Неслучайно именно действия столичного экономического блока во главе с Владимиром Ефимовым признаются «модельными» для большинства регионов страны, отметил аналитик.

"Если на совсем придирчивый взгляд какие-то ошибки и были (а они, безусловно, случались, – не ошибается тот, кто ничего не делает), то в общем и целом работа столичных экономистов, собранных в штабе вице-мэра, очень негромкая и, вроде бы, не героическая, да и шедшая, напомним, буквально на ощупь, «с листа» – опыт работы в пандемический кризис для современных экономик вообще уникален, его ни у кого в мире до прошлого года просто не было, – стала своего рода «образцом» для других регионов страны", – сказал Лекух в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

"Если Москва вкладывает деньги, привлекает частных инвесторов, заключаются инвестиционные контракты, которые дают бизнесу получать прибыль от вложения денежных средств, то предприниматели на такие условия идут. Более того, они борются за право участвовать в такого рода инвестиционных предложениях", – говорит эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, доцент Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова.

По ее словам, это новое направление развития бизнеса и предпринимательской политики в Москве. Оганова считает, что таким образом будет открыто большое количество предприятий.

"Сочетание частного капитала, а также капитала Москвы и ее административного ресурса, даст возможность выжить экономике и страны, и Москвы в этот сложный период. Зарабатывать деньги сейчас необходимо как воздух", – подчеркнула эксперт.

Напомним, что власти Москвы в разгар пандемии коронавируса приняли пять пакетов мер помощи бизнесу. Последний из них одобрен в декабре. Для столичных предпринимателей продлили действие программы "14 субсидий", благодаря которой малый и средний бизнес может получить средства на закупку и лизинг оборудования, уплату коммунальных и франчайзинговых услуг, а также на обучение персонала, продвижение своей продукции на сервисах доставки еды.

Несмотря на отступление пандемии и стабилизацию эпидемиологической обстановки, власти Москвы продолжают помощь бизнесу. В 2021 году получить субсидии смогут еще больше предпринимателей, а процедура рассмотрения и экспертизы стала проще.

Кроме того, весь 2021 год в Москве будет действовать минимальная ставка арендной платы за принадлежащие городу нежилые объекты. А до 1 июля 2021 года продлено субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего предпринимательства. По займам, оформленным до 15 апреля 2020 года, действует ставка 6%, после 15 апреля – 8%. Этой возможностью воспользовались более 10 тысяч предприятий.

Всего мерами поддержки воспользовались более 51 тысячи московский компаний. Они получили помощь в размере свыше 35 миллиардов рублей. Эффективные меры поддержки удалось выработать благодаря диалогу с бизнес-сообществом. В марте 2020 года власти столицы запустили горячую линию для предпринимателей. Их предложения легли в основу разработанных антикризисных пакетов.

По итогам 2020 года Москва вошла в тройку мировых мегаполисов, наиболее успешно справившихся с последствиями пандемии и глобального экономического кризиса. Эксперты из Высшей школы экономики оценивали ситуацию на рынке труда, темпы восстановления экономической активности после снятия ограничений, а также готовность цифровой инфраструктуры города.

По сумме этих трех параметров российская столица оказалась на третьем месте, уступив лишь Сеулу и Шанхаю. А по темпам восстановления потребительского спроса Москва заняла второе место, опередив Лондон, Берлин и другие глобальные мегаполисы.